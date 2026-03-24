کچہ میں ڈاکوؤں کیخلاف آپریشن، بدنام زمانہ ڈاکو منیر نے ہتھیار ڈال دیے

پنجاب پولیس رحیم یار خان اور ملٹری انٹیلیجنس کی بڑی مشترکہ کارروائی میں کوش گینگ کے انتہائی مطلوب بدنام زمانہ ڈاکو منیر عرف منی کوش نے پولیس کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے ہیں۔
تفصیلات کے مطابق حکومت پنجاب کی جانب سے منیر آف منی کوش پر 50 لاکھ سر کی قیمت مقرر تھی۔ کچہ آپریشن میں اب تک 65 ڈاکو ہلاک، 99 زخمی حالت میں گرفتار، 283 ہتھیار ڈال چکے ہیں۔
ڈی پی او رحیم یارخان عرفان نے بتایا کہ کچہ کے آخری ڈاکو کی گرفتاری یا سرنڈر تک بلا تعطل آپریشن جاری رہے گا۔
آئی جی پنجاب عبدالکریم نے خطرناک ڈاکو کے ہتھیار ڈالنے پر رحیم یار خان پولیس کو شاباشی دی۔
آئی جی پنجاب نے کچہ کریمنلز کیخلاف کامیاب کاروائیاں جاری رکھنے کی ہدایت کردی ہے۔