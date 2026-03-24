کچہ میں ڈاکوؤں کیخلاف آپریشن، بدنام زمانہ ڈاکو منیر نے ہتھیار ڈال دیے

آئی جی پنجاب نے کچہ کریمنلز کیخلاف کامیاب کاروائیاں جاری رکھنے کی ہدایت کردی

ویب ڈیسک March 24, 2026
facebook whatsup

پنجاب پولیس رحیم یار خان اور ملٹری انٹیلیجنس کی بڑی مشترکہ کارروائی میں کوش گینگ کے انتہائی مطلوب  بدنام زمانہ ڈاکو منیر عرف منی کوش  نے پولیس کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے ہیں۔

تفصیلات کے مطابق حکومت پنجاب کی جانب سے منیر آف منی کوش پر 50 لاکھ سر کی قیمت مقرر تھی۔ کچہ آپریشن میں اب تک 65 ڈاکو ہلاک، 99 زخمی حالت میں گرفتار، 283 ہتھیار ڈال چکے ہیں۔

ڈی پی او رحیم یارخان عرفان نے بتایا کہ کچہ کے آخری ڈاکو کی گرفتاری یا سرنڈر تک بلا تعطل آپریشن جاری رہے گا۔

آئی جی پنجاب عبدالکریم نے خطرناک ڈاکو کے ہتھیار ڈالنے پر رحیم یار خان پولیس کو شاباشی دی۔

آئی جی پنجاب نے کچہ کریمنلز کیخلاف کامیاب کاروائیاں جاری رکھنے کی ہدایت کردی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو