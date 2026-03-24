ایرانی حملوں سے اسرائیل میں کتنا جانی نقصان ہوا؟ تازہ اعدادوشمار جاری

ویب ڈیسک March 24, 2026
اسرائیل کی وزارتِ صحت نے اعلان کیا ہے کہ جنگ کے آغاز سے اب تک مجموعی طور پر 4,829 افراد زخمی ہو کر مختلف اسپتالوں میں لائے جا چکے ہیں۔ یہ اعداد و شمار جنگ کے انسانی اثرات کی شدت کو ظاہر کرتے ہیں۔

وزارتِ صحت کے مطابق زخمیوں میں سے اب بھی 111 افراد اسپتالوں میں زیرِ علاج ہیں، جن میں سے 12 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔

حکام کا کہنا ہے کہ طبی عملہ مسلسل مریضوں کو بہترین سہولیات فراہم کرنے میں مصروف ہے۔

رپورٹس کے مطابق حالیہ جھڑپوں اور میزائل حملوں کے باعث زخمیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ ایمرجنسی سروسز اور اسپتالوں پر بھی دباؤ بڑھ گیا ہے۔

ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر کشیدگی برقرار رہی تو زخمیوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔
