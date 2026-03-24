اسرائیلی فوج نے فلسطینی باپ کے سامنے 18 ماہ کے بچے کو سگریٹ سے داغ دیا

اس واقعے کے بعد انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے شدید تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے

ویب ڈیسک March 24, 2026
facebook whatsup

غزہ کے علاقے مغازی پناہ گزیں کیمپ میں ایک نہایت افسوسناک اور دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے، جہاں ایک فلسطینی شہری کے کمسن بچے کے ساتھ مبینہ طور پر شدید ظلم و زیادتی کی گئی۔

رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج نے ایک فلسطینی شخص کے سامنے اس کے 18 ماہ کے بچے کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ بچے کے جسم کو سگریٹ سے داغا گیا اور اس کے زخموں میں ناخن پیوست کیے گئے، جس کے باعث وہ شدید تکلیف میں مسلسل روتا رہا۔

ذرائع کے مطابق اس دوران بچے کے والد اسامہ ابو ناصر کو حراست میں لے کر ان پر دباؤ ڈالا جاتا رہا کہ وہ جبری اعتراف کریں۔ یہ واقعہ ایک چیک پوائنٹ پر پیش آیا، جہاں دونوں باپ بیٹے موجود تھے۔

اطلاعات کے مطابق بچے کو تقریباً 10 گھنٹے بعد ریڈ کراس کے ذریعے رہا کیا گیا، جبکہ اس کے والد کو اب بھی قید میں رکھا گیا ہے۔ اس واقعے کے بعد انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے شدید تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو