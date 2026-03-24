اونلی فینز  کے مالک لیونیڈ ریڈونسکی 43 سال کی عمر میں انتقال کر گئے

لیونیڈ ریڈونسکی طویل عرصے سے کینسر کے مرض میں مبتلا تھے

ویب ڈیسک March 24, 2026
دنیا کے معروف ڈیجیٹل پلیٹ فارم ’’اونلی فینز‘‘ کے مالک لیونیڈ ریڈونسکی 43 سال کی عمر میں کینسر سے طویل جدوجہد کے بعد انتقال کرگئے۔

کمپنی کی جانب سے جاری بیان میں ان کے انتقال کی تصدیق کرتے ہوئے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا گیا ہے۔

ترجمان کے مطابق لیونیڈ ریڈونسکی طویل علالت کے بعد پُرسکون انداز میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ ان کے اہل خانہ نے اس مشکل وقت میں نجی زندگی کے احترام کی اپیل کی ہے، جبکہ دنیا بھر سے ان کے لیے تعزیتی پیغامات کا سلسلہ جاری ہے۔

یوکرین کے شہر اوڈیسا میں پیدا ہونے والے اور شکاگو میں پرورش پانے والے ریڈونسکی نے ٹیکنالوجی کے شعبے میں اپنی پہچان بنائی۔ انہوں نے 2004 میں ویب کیم پلیٹ فارم ’’مائی فری کیمز‘‘ قائم کیا، جس کے بعد 2018 میں انہوں نے ’’اونلی فینز‘‘ کی پیرنٹ کمپنی خرید کر اس کے بڑے شیئر ہولڈر اور ڈائریکٹر بن گئے۔

ان کی قیادت میں ’’اونلی فینز‘‘ دنیا کے کامیاب ترین سبسکرپشن پلیٹ فارمز میں شامل ہوگیا، جہاں کریئیٹرز کو براہ راست اپنے مداحوں سے آمدن حاصل کرنے کا موقع ملا۔ اگرچہ یہ پلیٹ فارم بالغ مواد کی وجہ سے زیادہ مشہور ہوا، تاہم وقت کے ساتھ اس نے دیگر شعبوں میں بھی اپنی موجودگی بڑھائی۔

لیونیڈ ریڈونسکی عوامی سطح پر کم ہی نظر آتے تھے اور نسبتاً سادہ پروفائل رکھتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ فلاحی سرگرمیوں میں بھی سرگرم رہے، خاص طور پر کینسر ریسرچ اور انسانی ہمدردی کے منصوبوں کی معاونت کرتے رہے۔
