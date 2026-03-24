عوام کو کوٹے کے مطابق پیٹرول الاٹ کرنے کا فیصلہ، حکومتی ایپ کی تیاری جاری

وزیراعظم پیٹرولیم سبسڈی میں صوبوں کو شامل کرنے اور راشن بندی ایپ پر صدرمملکت کو اعتماد میں لیں گے، ذرائع

عامر الیاس رانا March 24, 2026
اسلام آباد:

وزیراعظم شہباز شریف پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی میں صوبوں کو شامل کرنے کے لیے صدرمملکت آصف علی زرداری کو اعتماد میں لیں گے اور اس سلسلے میں آج ملاقات کا امکان ہے جبکہ وفاقی حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی راشن بندی کے لیےڈیجیٹل نظام لا رہی ہے۔

ذرائع کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف آج شام ایوان صدر میں صدرمملکت آصف علی زرداری سے اہم ملاقات کریں گے اور اس دوران پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی میں صوبوں کو شامل کرنے کے لیے انہیں اعتماد میں لیں گے۔

ذرائع نے بتایا کہ وفاقی حکومت پیٹرولیم مصنوعات پر 100 ارب روپے کی سبسڈی دے چکی ہے، جس کے بینیفشری پورے ملک کے عوام ہیں اور وزیراعظم صوبائی حکومتوں سے بھی سبسڈی میں حصہ ڈالنے کے لیے بات چیت کر رہے ہیں۔

ذرائع کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی راشن بندی کے لیےڈیجیٹل نظام لا رہی ہے، حکومت ایک ایپ تیار کر رہی ہے جسے پیٹرولیم مصنوعات کے صارفین ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے اور ہر شہری اپنی گاڑی کا نمبر اور اپنا شناختی کارڈ نمبر درج کر کے ایپ میں رجسٹریشن کروائے گا۔

ذرائع نے مزید بتایا کہ حکومت ہر شہری کا اس کی ضرورت اور دستیابی کے مطابق پیٹرولیم کوٹہ مقرر کرے گا، ہر شہری کو ایپ میں طے شدہ کوٹے کے مطابق روزانہ کا پیٹرول یا ڈیزل مل سکے گا اور اس سلسلے میں حکومت نے پچھلے مارچ سے اس مارچ تک پیٹرولیم مصنوعات کے استعمال کا تقابلی جائزہ لیا ہے۔

ذرائع کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے کے باوجود استعمال میں کمی کے بجائے اضافہ ہو رہا ہے اور وزیراعظم پیٹرولیم سبسڈی میں صوبوں کو شامل کرنے اور راشن بندی ایپ پر صدرمملکت کو اعتماد میں لیں گے۔
کراچی میں ڈرائیو ان سینیما دوبارہ بحال کرنے کا فیصلہ

کراچی میں ڈرائیو ان سینیما دوبارہ بحال کرنے کا فیصلہ

 Mar 24, 2026 06:37 PM |
’’رنگ نہیں صلاحیت اہم ہے‘‘؛ فہد مصطفیٰ کا سانولی رنگت والوں کے لیے پیغام

’’رنگ نہیں صلاحیت اہم ہے‘‘؛ فہد مصطفیٰ کا سانولی رنگت والوں کے لیے پیغام

 Mar 24, 2026 06:16 PM |
کیا بھارتی گلوکار بادشاہ نے خاموشی سے شادی کرلی؟

کیا بھارتی گلوکار بادشاہ نے خاموشی سے شادی کرلی؟

 Mar 24, 2026 05:18 PM |

Express News

مصطفیٰ عامر قتل کیس: ارمغان کے گھر چھاپے میں زخمی ڈی ایس پی انتقال کرگئے

Express News

ایران اسرائیل امریکا جنگ کے سبب 450 پاکستانی زائرین تاحال کربلا میں محصور

Express News

 دبئی کے برج خلیفہ پر پاکستان کا قومی پرچم روشن کیا گیا

Express News

پاکستان کی حکومت اور عوام نے ہمیشہ قومی خودمختاری اور آزادی کا بھرپور دفاع کیا، چینی صدر

Express News

وزیراعظم کا ایرانی صدر سے رابطہ، کشیدگی کم کرکے مذاکرات کی راہ اپنانے پر زور

Express News

بابِ خیبر "پاکستان زندہ باد" کے نعروں سے گونج اٹھا

