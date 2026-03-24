پشاور ہائیکورٹ میں افغان فنکاروں کی پاکستان میں قیام کے لیے دائر درخواست پر سماعت جسٹس وقار احمد اور جسٹس فرح جمشید نے کی۔
عدالت نے فنکاروں کو وزارت داخلہ سے رجوع کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا درخواست وزارت داخلہ کے ساتھ رجوع کریں اور وزارت داخلہ قانون کے مطابق درخواست گزاروں کی داد رسی کرے۔
وکیل درخواست گزار کے مطابق 109 افغان فنکاروں نے پاکستان میں قیام کے لیے درخواست دی ہے، افغانستان میں موجودہ حالات میں موسیقاروں کو جان کا خطرہ ہے اور اسی وجہ سے وہ واپس نہیں جا سکتے۔
درخواست گزاروں نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ہائیکورٹ میں درخواست دائر کی ہے، عدالت نے درخواست گزاروں کو وزارت داخلہ سے رجوع کرنے کا حکم دے دیا۔