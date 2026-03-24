پاکستان کا امریکا ایران مذاکرات کا خیرمقدم، وزیراعظم نے میزبانی کی پیشکش کردی

پاکستان اس معاملے میں کردار ادا کرنے کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے، شہباز شریف

ویب ڈیسک March 24, 2026
facebook whatsup

وزیراعظم پاکستان نے مشرق وسطیٰ میں جنگ کے خاتمے کیلیے جاری مذاکرات کی کاوشوں کا خیر مقدم اور حمایت کا اعلان کیا ہے۔

وزیراعظم شہباز شریف نے سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر جاری اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان خطے کے امن و استحکام کے مفاد میں مشرق وسطیٰ میں جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کی جاری کوششوں کا خیرمقدم اور مکمل حمایت کرتا ہے۔

انہوں نے کہا کہ امریکا اور ایران کی رضامندی کے بعد پاکستان مشرق وسطیٰ میں جاری تنازع کے جامع تصفیے کیلیے بامعنی مذاکرات کی سہولت فراہم کرنے اور میزبانی کیلیے تیار ہے۔

وزیراعظم نے مزید لکھا کہ پاکستان اس معاملے میں کا کردار ادا کرنے کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے۔

قبل ازیں فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر نے امریکی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ کیا جس کی ترجمان وائٹ ہاؤس نے بھی تصدیق کردی۔

مزید پڑھیں

ترجمان وائٹ ہاؤس نے بتایا کہ صدر ٹرمپ اور پاکستانی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے مابین ٹیلی فونک ہوئی اور یہ حساس سفارتی بات چیت ہے۔

Pakistan welcomes and fully supports ongoing efforts to pursue dialogue to end the WAR in Middle East, in the interest of peace and stability in region and beyond. Subject to concurrence by the US and Iran, Pakistan stands ready and honoured to be the host to facilitate…

— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) March 24, 2026

کیرولین لیوٹ نے بتایا کہ امریکا اس معاملے پر میڈیا کے ذریعے مذاکرات نہیں کرے گا۔

دوسری جانب عالمی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای نے بھی امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش کا خیر مقدم کیا اور بات چیت پر رضامندی ظاہر کردی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کراچی میں ڈرائیو ان سینیما دوبارہ بحال کرنے کا فیصلہ

کراچی میں ڈرائیو ان سینیما دوبارہ بحال کرنے کا فیصلہ

 Mar 24, 2026 06:37 PM |
’’رنگ نہیں صلاحیت اہم ہے‘‘؛ فہد مصطفیٰ کا سانولی رنگت والوں کے لیے پیغام

’’رنگ نہیں صلاحیت اہم ہے‘‘؛ فہد مصطفیٰ کا سانولی رنگت والوں کے لیے پیغام

 Mar 24, 2026 06:16 PM |
کیا بھارتی گلوکار بادشاہ نے خاموشی سے شادی کرلی؟

کیا بھارتی گلوکار بادشاہ نے خاموشی سے شادی کرلی؟

 Mar 24, 2026 05:18 PM |

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو