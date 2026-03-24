پی ایس ایل 11؛ قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والے میچز کی تفصیلات سامنے آگئیں

لاہورکے تاریخی قذافی اسٹیڈیم میں اس بار 22 میچز کھیلے جائیں گے

ویب ڈیسک March 24, 2026
لاہور:

پاکستان سپر لیگ 11 کا باقاعدہ آغاز 26 مارچ سے ہونے جا رہا ہے اور اس بار پی ایس ایل 11 کے 22 میچز لاہور کے مشہور اور تاریخی قذافی اسٹیڈیم میں منعقد ہوں گے۔

پی ایس ایل کے نئے شیڈول کے مطابق لاہور اور کراچی 39 روز میں 44 میچز کی میزبانی کریں گے اور لاہورکے تاریخی قذافی اسٹیڈیم میں اس بار 22 میچز کھیلے جائیں گے۔ پہلے مرحلے میں 26 مارچ سے چھ اپریل تک 14 میچز اور 21 سے 26 اپریل تک 5 میچز لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے ۔

Express News

نئے شیڈول کے مطابق پہلا ایلمنیٹر 29 اپریل اور دوسرا ایلمنیٹر یکم مئی کو لاہور میں طے ہے، پی ایس ایل الیون کا فائنل تین مئی کو لاہور میں کھیلا جائے گا۔

قذافی اسٹیڈیم جو پہلے لاہور اسٹیڈیم کے نام سے جانا جاتا تھا، پاکستان کرکٹ بورڈ کی ملکیت ہے اور یہ 27,000 تماشائیوں کی گنجائش کے ساتھ پاکستان کا چوتھا بڑا کرکٹ اسٹیڈیم ہے۔ یہ پی ایس ایل میں لاہور قلندرز کا گھریلو گراؤنڈ ہے۔
کراچی میں ڈرائیو ان سینیما دوبارہ بحال کرنے کا فیصلہ

’’رنگ نہیں صلاحیت اہم ہے‘‘؛ فہد مصطفیٰ کا سانولی رنگت والوں کے لیے پیغام

کیا بھارتی گلوکار بادشاہ نے خاموشی سے شادی کرلی؟

