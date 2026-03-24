پی ایس ایل 11؛ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کونسے میچز کھیلے جائیں گے؟

پی ایس ایل 11 کا کوالیفائیر کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں 28 اپریل کو کھیلا جائے گا

ویب ڈیسک March 24, 2026
کراچی:

پاکستان سپر لیگ( پی ایس ایل) 11 کے 22 میچز اس بار کراچی کے مشہور نیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔

پی ایس ایل کے نئے شیڈول کے مطابق لاہور اور کراچی 39 روز میں 44 میچز کی میزبانی کریں گے اور کراچی کے مشہور نیشنل اسٹیڈیم میں اس بار 22 میچز کھیلے جائیں گے۔

پہلے مرحلے کے میچز لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں شیڈول ہیں جبکہ دوسرے مرحلے میں 8 اپریل سے 19 اپریل تک کے 15 میچز کراچی میں رکھے گئے ہیں  اس کے علاوہ 6 مزید میچز  بھی کراچی میں کھیلے جائیں گے۔

پی ایس ایل 11 کا کوالیفائیر کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں 28 اپریل کو کھیلا جائے گا جبکہ لیگ کا فائنل لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں شیڈول ہے۔

نیشنل اسٹیڈیم جو سرکاری طور پر نیشنل بینک اسٹیڈیم کے نام سے جانا جاتا ہے، پاکستان میں ایک بین الاقوامی کرکٹ گراؤنڈ ہے جو پاکستان کرکٹ بورڈ کی ملکیت ہے۔ یہ پاکستان سپر لیگ اور سندھ کی دیگر ڈومیسٹک کرکٹ ٹیموں میں کراچی کنگز کی فرنچائز کا ہوم گراؤنڈ ہے۔

 
