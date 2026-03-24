ہیری پوٹر سیریز میں کاسٹنگ کے بعد اداکار کو جان سے مارنے کی دھمکیاں

بعض افراد کی جانب سے دھمکیاں دی جارہی ہیں کہ اگر سیریز میں کام جاری رکھا تو انہیں قتل کردیا جائے گا

ویب ڈیسک March 24, 2026
برطانوی اداکار پاپا ایسیڈو نے انکشاف کیا ہے کہ معروف سیریز ہیری پوٹر میں کاسٹ کیے جانے کے بعد انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔

ایک انٹرویو میں گفتگو کرتے ہوئے اداکار نے بتایا کہ جیسے ہی ان کی اس سیریز میں شمولیت کا اعلان سامنے آیا، انہیں سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع سے پیغامات موصول ہونا شروع ہو گئے جن میں انہیں اس پروجیکٹ سے الگ ہونے کا کہا جا رہا ہے، بصورت دیگر سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔

انہوں نے کہا کہ بعض افراد کی جانب سے واضح طور پر یہ کہا گیا کہ اگر انہوں نے سیریز میں کام جاری رکھا تو انہیں قتل کردیا جائے گا۔ تاہم اداکار کا کہنا تھا کہ انہیں یقین ہے کہ وہ محفوظ ہیں، لیکن اس نوعیت کی دھمکیاں کسی بھی شخص کے لیے ناقابل قبول ہیں۔

اداکار نے مزید بتایا کہ وہ اس نئی سیریز میں ایک جادوگر کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور یہ صورتحال انہیں ذہنی اور جذباتی طور پر متاثر کر رہی ہے۔

واضح رہے کہ پاپا ایسیڈو اس سے قبل ’بلیک مرر‘ اور ’آئی مے ڈسٹرائی یو‘ جیسے مقبول ڈراموں میں اپنی اداکاری سے شہرت حاصل کر چکے ہیں۔ نئی ہیری پوٹر سیریز میں وہ ایک ایسے کردار میں نظر آئیں گے جسے ماضی میں معروف اداکار ایلن رکمین نے نبھایا تھا۔
