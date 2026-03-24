اہم کھلاڑی آئی پی ایل سے دستبردار

انہیں 2 کروڑ بھارتی روپے میں دہلی کیپیٹلز نے دسمبر میں ہونے والے آکشن میں خریدا تھا

ویب ڈیسک March 24, 2026
انگلش اوپننگ بیٹر بین ڈکٹ انڈین پریمیئر لیگ 2026 سے دستبردار ہوگئے۔ انہوں نے یہ فیصلہ ایشز سیریز میں خراب کارکردگی کے بعد اپنے ٹیسٹ کیریئر کو بچانے اور اپنی واپس حاصل کرنے کے لیے کیا۔

کرک انفو کے مطابق یہ بین ڈکٹ کا آئی پی ایل میں پہلا سیزن تھا اور انہیں 2 کروڑ بھارتی روپے میں دہلی کیپیٹلز نے دسمبر میں ہونے والے آکشن میں خریدا تھا۔

تاہم، ٹیم میں اوور سیز کھلاڑیوں میں پتھم نسانکا سے مقابلے کے سبب ان کی اوپننگ سلاٹ حتمی نہیں تھی اور اس وجہ سے انہوں نے ٹورنامنٹ سے دستبرداری کا فیصلہ کیا۔ اب وہ کاؤنٹی چیمپئن شپ سیزن کے ابتدائی مرحلے میں ناٹنگھم شائر کی نمائندگی کریں گے۔

آئی پی ایل کے شروع ہونے سے چند روز قبل بین ڈکٹ کی دستبرداری کے نتیجے میں ان پر دو سال تک لیگ کھیلنے پر پابندی عائد کیا جاسکتی ہے۔
مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ہیری پوٹر سیریز میں کاسٹنگ کے بعد اداکار کو جان سے مارنے کی دھمکیاں

ہیری پوٹر سیریز میں کاسٹنگ کے بعد اداکار کو جان سے مارنے کی دھمکیاں

 Mar 24, 2026 09:09 PM |
کراچی میں ڈرائیو ان سینیما دوبارہ بحال کرنے کا فیصلہ

کراچی میں ڈرائیو ان سینیما دوبارہ بحال کرنے کا فیصلہ

 Mar 24, 2026 06:37 PM |
’’رنگ نہیں صلاحیت اہم ہے‘‘؛ فہد مصطفیٰ کا سانولی رنگت والوں کے لیے پیغام

’’رنگ نہیں صلاحیت اہم ہے‘‘؛ فہد مصطفیٰ کا سانولی رنگت والوں کے لیے پیغام

 Mar 24, 2026 06:16 PM |

متعلقہ

Express News

پی ایس ایل 11 کے کمنٹری پینل کا اعلان کر دیا گیا

Express News

اہم کھلاڑی کپتانی سے مستعفی

Express News

قومی کرکٹر صاحبزادہ فرحان آئی سی سی پلیئر آف دی منتھ قرار

Express News

میسی کا ایک اور اعزاز، برازیلین لیجنڈ پیلے کو پیچھے چھوڑ دیا

Express News

پی ایس ایل: آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے نامور کھلاڑی پاکستان پہنچ گئے

Express News

ایرانی فٹبال ٹیم کے کھلاڑی کو بے وفائی کے مبینہ فعل پر قومی ٹیم سے نکال دیا گیا

