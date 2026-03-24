اسلام آباد:
نائب وزیراعظم اور وزیرخارجہ اسحاق ڈار سے چین کے سفیر جیانگ زیڈونگ اور برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے الگ،الگ ملاقات کی جہاں خطے میں پیدا ہونے والی صورت حال پر تبادلہ خیال کیا گیا اور تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات پر زور دیا گیا۔
ترجمان دفترخارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ چین کے سفیر جیانگ زیڈونگ نے نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات کی اور اس موقع پر گفتگو میں علاقائی اور عالمی پیش رفت پر توجہ مرکوز کی گئی۔
انہوں نے بتایا کہ اسحاق ڈار نے مشرق وسطیٰ اور وسیع تر خطے میں مذاکرات اور سفارت کاری کے ذریعے تناؤ میں کمی پر زور دیا۔
اسحاق ڈار اور چینی سفیر نے تمام موسمی تزویراتی تعاون و شراکت داری جاری رکھنے کا اعادہ کیا اور دونوں نے باہمی دلچسپی کے امور پر قریبی تعاون برقرار رکھنے پر بھی اتفاق کیا۔
ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیراعظم سے پاکستان میں برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے بھی ملاقات کی، جس میں علاقائی صورت حال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
اعلامیے میں کہا گیا کہ نائب وزیراعظم اور وزیرخارجہ اسحاق ڈار نے تنازع کے فوری حل کی ضرورت کو نمایاں کرتے ہوئے زور دیا کہ سفارت کاری اور مذاکرات آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔