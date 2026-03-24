شہر قائد کے مختلف علاقوں میں ہیوی ٹریفک سے حادثات کے دوران 3 افراد جاں بحق اور ایک شخص زخمی ہوگیا۔
تفصیلات کے مطابق منگھوپیر ناردرن بائی پاس کے قریب ٹرک کی رکشے کو ٹکر کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق ہوئے جن کی لاشوں کو عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا جہاں انکی شناخت 25 سالہ عمران اور 26 سالہ سعد کے ناموں سے کی گئی۔
ایس ایچ او تھانہ منگھوپیر انیس احمد کے مطابق حادثہ لوڈر ٹرک کی رکشہ کو ٹکر کے نتیجے میں پیش آیا۔ حادثے میں جاں بحق ہونے والوں میں رکشہ سوار اور ڈرائیور شامل ہیں۔۔تاہم حادثے کے بعد ٹرک ڈرائیور فرار ہوگا جبکہ ٹرک کو تحویل میں لے لیا گیا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ حادثے کے وقت ٹرک پر کسی قسم کا لوڈ موجود نہیں تھا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی جاں بحق افراد کے اہل خانہ بھی عباسی شہید اسپتال پہنچ گئے۔
عمران کے ماموں کے مطابق حادثے کے بعد دونوں افراد آدھے گھنٹے تک سڑک پر لاوارث پڑے رہے، دونوں نوجوان منگھوپیر سے اورنگی ٹاؤن کی جانب آرہے تھے اس ہی دوران تیز رفتاری سے آنے والا ٹرک رکشے میں جاگھسا۔
انہوں نے مزید بتایا کہ رکشے میں جاں بحق افراد کے ساتھ مزید 3 بچے بھی موجود تھے جو حادثے کے نتیجے میں زخمی ہوئے۔ عمران کے ماموں کے مطابق عمران گھر کا بڑا بیٹا تھا اسکے 4 چھوٹے بہن بھائی ہیں جبکہ والد کی وفات کے بعد سعد بھی گھر کا واحد کفیل تھا۔
لواحقین نے مطالبہ کیا کہ سڑک پر بے لگام دوڑتی ہیوی ٹریفک کو لگام ڈال کو شہریوں کی جان کو محفوظ کیا جائے۔
دوسری جانب کورنگی چمڑا چورنگی کے قریب ٹریفک حادثے کے دوران ایک شخص جاں بحق دوسرا زخمی ہوگیا۔۔ریسکیو حکام کے مطابق حادثہ واٹر ٹینکر کی موٹر سائیکل کو ٹکر کے نتیجے میں پیش آیا۔
جاں بحق اور زخمی کو جناح اسپتال منتقل کیا گیا جہاں جاں بحق کی شناخت بلال زخمی کی اور 15 سالہ ساجد ولد عابد کے ناموں سے کرلی گئی ہے۔
ایس ایچ او تھانہ کورنگی صنعتی ایریا ناصر محمود کے مطابق حادثہ چمڑا چورنگی سے گودام چورنگی جاتے ہوئے واٹر ٹینکر کی موٹر سائیکل کو ٹکر کے نتیجے میں پیش آیا۔
حادثے کے بعد فوری کارروائی کرتے ہوئے ٹینکر کو تحویل میں لے لیا گیا ہے جبکہ موقع سے ایک شخص کو حراست میں لیا گیا جسکے حوالے سے بتایا گیا کہ وہ ٹینکر ڈرائیور ہے تاہم تفتیش میں معلوم ہوا کہ وہ راہ گیر ہے اور حادثے کے بعد وہاں پہنچا تھا جسکے بعد پولیس نے حراست میں لئے گئے شخص کو رہا کردیا۔
زخمی نوجوان ساجد کے مطابق کورنگی شریف آباد سے قیوم آباد جاتے ہوئے ٹینکر ڈرائیور نے سائڈ سے موٹر سائیکل کو ٹکر ماری جسکے نتیجے میں موٹر سائیکل پر پیچھے بیٹھا بلال نیچے گرا اور ٹینکر کے پچھلے ٹائروں کے نیچے آگیا اور موقع پر ہی جاں بحق ہوگیا۔