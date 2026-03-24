فٹبالر کرسٹیانو رونالڈو کا 15 سالہ بیٹا 27 سالہ برازیلین ماڈل کو ڈیٹ کرنے لگا

27 سالہ برازیلین ماڈل سے رونالڈو جونیئر کی ملاقات دبئی میں ہوئی تھی

ویب ڈیسک March 24, 2026
پرتگال کے عالمی شہرت یافتہ فٹبالر کرسٹیانورونالڈو کے بیٹے کرسٹیانو رونالڈو جونیئر کی ایک خاتون کے ساتھ تصاویر سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں جس کے بعد مختلف قیاس آرائیاں جنم لینے لگی ہیں۔

سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تصاویر میں نظر آنے والی خاتون ایک 27 سالہ برازیلین ماڈل ہیں جن سے رونالڈو جونیئر کی ملاقات دبئی میں ہوئی تھی اور دونوں کے درمیان قریبی تعلقات قائم ہیں۔ تاہم ان دعوؤں کی کوئی باضابطہ تصدیق سامنے نہیں آئی۔

دوسری جانب سوشل میڈیا پر شدید تنقید بھی کی جارہی ہے کیونکہ کرسٹیانو رونالڈو جونیئر کی عمر محض 15 سال ہے اور اس نوعیت کی قیاس آرائیاں کم عمر شخصیت کے حوالے سے نامناسب اور غیر ذمہ دارانہ قرار دی جا رہی ہیں۔

Express News

ایرانی حملوں کے بعد فٹبال اسٹار رونالڈو نے سعودی شہر ریاض چھوڑ دیا

Express News

رونالڈو نے مسلسل تیسری مرتبہ ’بیسٹ مڈل ایسٹ فٹبالر‘ کا اعزاز حاصل کرلیا

واضح رہے کہ یہ پہلا موقع نہیں جب رونالڈو جونیئر کے بارے میں اس طرح کی خبریں سامنے آئی ہوں۔ اس سے قبل بھی بارسلونا کے سابق اسٹرائیکر لوئس سواریز کی بیٹی ڈیلفینا سواریز کے ساتھ بھی ان کی ڈیٹنگ کی خبریں سامنے آئی تھیں۔

کرسٹیانو رونالڈو جونیئر مختلف انٹرویوز اور فیملی پروگرامز میں اس طرح کی تمام افواہوں کی تردید کر چکے ہیں اور انہیں بے بنیاد قرار دے چکے ہیں۔

 
انٹرٹینمنٹ

ہیری پوٹر سیریز میں کاسٹنگ کے بعد اداکار کو جان سے مارنے کی دھمکیاں

ہیری پوٹر سیریز میں کاسٹنگ کے بعد اداکار کو جان سے مارنے کی دھمکیاں

 Mar 24, 2026 09:09 PM |
کراچی میں ڈرائیو ان سینیما دوبارہ بحال کرنے کا فیصلہ

کراچی میں ڈرائیو ان سینیما دوبارہ بحال کرنے کا فیصلہ

 Mar 24, 2026 06:37 PM |
’’رنگ نہیں صلاحیت اہم ہے‘‘؛ فہد مصطفیٰ کا سانولی رنگت والوں کے لیے پیغام

’’رنگ نہیں صلاحیت اہم ہے‘‘؛ فہد مصطفیٰ کا سانولی رنگت والوں کے لیے پیغام

 Mar 24, 2026 06:16 PM |

Express News

ساف انڈر 20 فٹبال چیمپئن شپ؛ بنگلا دیش نے پاکستان کو دو گول سے شکست دے دی

Express News

اہم کھلاڑی آئی پی ایل سے دستبردار

Express News

پی ایس ایل 11؛ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کونسے میچز کھیلے جائیں گے؟

Express News

پی ایس ایل 11؛ قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والے میچز کی تفصیلات سامنے آگئیں

Express News

بھارتی کپتان سوریا کمار یادیو نے بڑا دعویٰ کر دیا

Express News

74 سالہ پاکستانی نسیم الدین نے گنیز ورلڈ ریکارڈز کی ہیٹ ٹرک مکمل کرلی

