کراچی میں اسکول طالب علموں کا جھگڑے کے بعد نوجوان پر تشدد اور اغوا کی کوشش

واقعہ ڈیفنس کے علاقے بخاری کمرشل میں پیش آیا، پولیس نے واقعے پر قانونی کارروائی شروع کردی ہے

شاہ میر خان March 25, 2026
شہر قائد کے علاقے ڈیفنس بخاری کمرشل میں اسکول طالب علموں کے جھگڑے کے بعد نوجوان پر تشدد اور مبینہ اغوا کی کوشش کی گئی ہے۔

تفصیلات کے مطابق ڈیفنس بخاری کمرشل میں واقعے کافی شاپ میں نوجوان پر تشدد اور مبینہ اغوا کا واقعہ پیش آیا۔

عینی شاہدین کے مطابق چند افراد کی جانب سے  کافی شاپ میں بیٹھے نوجوان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور میں  اُسے گاڑی ڈال کر ساتھ لے جانے کی کوشش کی گئی۔

 پولیس نے واقعے کے بعد متاثرہ نوجوان کے رابطہ کرنے پر میڈیکل لیٹر بنا کر دے دیا۔

 ایس ایچ او درخشاں راشد کے مطابق علی اور حسین نامی اسکو کے طالب علموں کے درمیان جھگڑا ہوا ہے جس نے شدت اختیار کرلی۔

متاثرہ نوجوان نے درخشاں تھانے میں بیان جمع کرادیا ہے جبکہ دونوں فریقین کے والدین نے بھی تھانے رابطہ کرلیا ہے۔

انہوں نے بتایا کہ واقعے کے بعد پولیس کی جانب سے مزید قانونی کارروائی کی جارہی ہے۔
