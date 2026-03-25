مودی کی ناکام اور منافقانہ خارجہ پالیسی پر بھارتی اپوزیشن لیڈر بھی سیخ پا

مودی خارجہ پالیسی کو اپنی ذاتی پالیسی میں بدل چکے جو دنیا میں مذاق بن کر رہ گئی ہے، راہول گاندھی

ویب ڈیسک March 25, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کی نااہلی، ناکام اور منافقانہ خارجہ پالیسی پر اپوزیشن لیڈر بھی سراپا احتجاج ہیں۔

خلیجی جنگ پربھارتی وزیرِ اعظم کی مجرمانہ خاموشی اور ناقص سفارت کاری پرپورے بھارت کو اندرونی اور بیرونی سطح پر ہزیمت کاسامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بھارتی اپوزیشن لیڈر راہول گاندھی نے ناکام اور دوغلی خارجہ پالیسی پر نااہل مودی کو آڑے ہاتھوں لےلیا۔

بھارتی اپوزیشن لیڈر راہول گاندھی نے بھارتی خارجہ پالیسی پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ نااہل مودی بھارتی خارجہ پالیسی کو اپنی  ذاتی پالیسی میں بدل  چکے جو اب دنیا میں مذاق بن کر رہ گئی ہے۔

انہوں نے کہا کہ امریکی صدر بھارتی وزیراعظم کو کنٹرول کررہےہیں ۔ اگر ہمارا وزیراعظم کمپرومائزڈ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بھارت کی خارجہ پالیسی بھی کمپرومائزڈہے۔ مودی بھارت کے مفاد میں کام نہیں کریں گے بلکہ صرف وہ کریں گے جو امریکا اور اسرائیل کہے گا ۔

عالمی ماہرین کے مطابق راہول گاندھی کا مودی کو ’کمپرومائزڈ‘ کہنا  واضح  اشارہ ہے کہ بھارت کی نام نہاد خودمختارخارجہ پالیسی صرف بیرونی طاقتوں کے اشاروں پر چل رہی ہے۔

ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارتی معیشت کا بڑا انحصار خلیجی ممالک  پر ہے لیکن مودی نے ذاتی مفادات  کے لیے ایران مخالف اسرائیلی اتحاد کا حصہ بن کر عوامی مفاد کو پسِ پشت ڈال دیا ہے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

رشمیکا مندانا اور وجے دیوراکونڈا کے ہنی مون کی تصاویر وائرل

رشمیکا مندانا اور وجے دیوراکونڈا کے ہنی مون کی تصاویر وائرل

Mar 25, 2026 10:23 AM |
راحت فتح علی خان کا ایک اور عالمی اعزاز، بیٹے سمیت برطانوی پارلیمنٹ میں ایوارڈ سے نوازا گیا

راحت فتح علی خان کا ایک اور عالمی اعزاز، بیٹے سمیت برطانوی پارلیمنٹ میں ایوارڈ سے نوازا گیا

 Mar 25, 2026 05:25 AM |
ہیری پوٹر سیریز میں کاسٹنگ کے بعد اداکار کو جان سے مارنے کی دھمکیاں

ہیری پوٹر سیریز میں کاسٹنگ کے بعد اداکار کو جان سے مارنے کی دھمکیاں

 Mar 24, 2026 09:09 PM |

متعلقہ

Express News

ایران کا مکمل خاتمہ کوئی آپشن نہیں، مذاکرات ہی واحد حل ہے؛ قطر

Express News

کینیڈا؛ تباہ ہونے والے طیارے کی خوش قسمت ایئرہوسٹس کے زندہ بچ جانے کی معجزانہ کہانی

Express News

بھارت؛ پاکستانی پرچم لہرانے والی دخترانِ ملت کی سربراہ آسیہ اندرابی کو عمر قید

Express News

جنگ سے بہتر مذاکرات کرنا ہے؛ چین کا ایران کو مشورہ

Express News

اسرائیل میں پاور پلانٹ پر حملے کی ویڈیو وائرل، حقیقت کیا ہے؟

Express News

لبنان نے ایرانی سفیر کو ناقابل قبول شخصیت قرار دیکر ملک بدر کردیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو