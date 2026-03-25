مودی کی ناکام اور منافقانہ خارجہ پالیسی پر بھارتی اپوزیشن لیڈر بھی سیخ پا

بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کی نااہلی، ناکام اور منافقانہ خارجہ پالیسی پر اپوزیشن لیڈر بھی سراپا احتجاج ہیں۔
خلیجی جنگ پربھارتی وزیرِ اعظم کی مجرمانہ خاموشی اور ناقص سفارت کاری پرپورے بھارت کو اندرونی اور بیرونی سطح پر ہزیمت کاسامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بھارتی اپوزیشن لیڈر راہول گاندھی نے ناکام اور دوغلی خارجہ پالیسی پر نااہل مودی کو آڑے ہاتھوں لےلیا۔
بھارتی اپوزیشن لیڈر راہول گاندھی نے بھارتی خارجہ پالیسی پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ نااہل مودی بھارتی خارجہ پالیسی کو اپنی ذاتی پالیسی میں بدل چکے جو اب دنیا میں مذاق بن کر رہ گئی ہے۔
انہوں نے کہا کہ امریکی صدر بھارتی وزیراعظم کو کنٹرول کررہےہیں ۔ اگر ہمارا وزیراعظم کمپرومائزڈ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بھارت کی خارجہ پالیسی بھی کمپرومائزڈہے۔ مودی بھارت کے مفاد میں کام نہیں کریں گے بلکہ صرف وہ کریں گے جو امریکا اور اسرائیل کہے گا ۔
عالمی ماہرین کے مطابق راہول گاندھی کا مودی کو ’کمپرومائزڈ‘ کہنا واضح اشارہ ہے کہ بھارت کی نام نہاد خودمختارخارجہ پالیسی صرف بیرونی طاقتوں کے اشاروں پر چل رہی ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارتی معیشت کا بڑا انحصار خلیجی ممالک پر ہے لیکن مودی نے ذاتی مفادات کے لیے ایران مخالف اسرائیلی اتحاد کا حصہ بن کر عوامی مفاد کو پسِ پشت ڈال دیا ہے۔