مودی کی نااہلی نے بھارتی عوام کو نئے بحرانوں میں دھکیل دیا

بھارتی حکومت کی ناکام پالیسی نے عوام کو دوبارہ پتھر کے دور میں پہنچا دیا

ویب ڈیسک March 25, 2026
facebook whatsup

بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کی ناقص پالیسیوں نے وہاں کے عوام کو گیس اور پیٹرول کے شدید بحران کی دلدل میں دھکیل دیا ہے۔

خلیج میں کشیدگی کے باعث پوری دنیا توانائی کے بحران کا شکار ہے، لیکن مودی سرکار کی دوغلی پالیسیوں نے بھارتی عوام کو دوبارہ پتھر کے دور میں واپس پہنچا دیا  ہے۔

متحدہ عرب امارات کے جریدے خلیج ٹائمز  نے نااہل مودی کی ناکام پالیسیوں کے بھارتی عوام پر پڑنے والے  منفی اثرات  آشکار  کردیے، جس میں بتایا گیا ہے کہ گیس کی قلت نے بھارت کے غریب طبقے کو دوبارہ لکڑی اور کوئلےجلانے  پر مجبور کر دیا  ہے۔

خلیج ٹائمز کے مطابق بڑی تعداد میں بھارتی عوام گیس سے محروم ہیں جب کہ مارکیٹوں میں ملنے والی گیس کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ کردیا گیا۔  دوسری جانب مودی سرکار کی نااہلی اور بدانتظامی کے باعث بھارتی عوام پیٹرول کے حصول کے لیے طویل قطاروں میں لگنے پر مجبور  ہوچکے ہیں۔

ماہرین کا کہنا ہے کہ نااہل مودی سرکار کی ناکام پالیسیوں کے باعث غریب بھارتی عوام کے لیے ایک وقت کے کھانے کے لیے چولہا جلانا بھی مشکل ہوگیا ہے۔ مودی حکومت کی تمام تر توجہ ایران کے خلاف اسرائیل نواز پالیسیوں پر مرکوز رہی، جس کے باعث آج پورا بھارت گیس اور پیٹرول کے بحران سے دوچار ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

رشمیکا مندانا اور وجے دیوراکونڈا کے ہنی مون کی تصاویر وائرل

رشمیکا مندانا اور وجے دیوراکونڈا کے ہنی مون کی تصاویر وائرل

راحت فتح علی خان کا ایک اور عالمی اعزاز، بیٹے سمیت برطانوی پارلیمنٹ میں ایوارڈ سے نوازا گیا

ہیری پوٹر سیریز میں کاسٹنگ کے بعد اداکار کو جان سے مارنے کی دھمکیاں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو