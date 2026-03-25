لاہور؛ پیشی پر آئے ملزمان پر عدالت کے باہر فائرنگ، ایک شخص زخمی

قتل کے مقدمے میں پیشی پر آئے ملزم پر مخالف گروپ نے فائرنگ کی، پولیس

ویب ڈیسک March 25, 2026
facebook whatsup

سیشن کورٹ لاہور میں عدالت کے باہر فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہوگیا جبکہ پولیس نے ملزم کو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا۔

ایڈیشنل سیشن جج سیف اللہ سوہل کی عدالت کے باہر فائرنگ ہوئی، ملزم نے فیضان پر فائرنگ قتل کی نیت سے کی۔

سیشن کورٹ کے احاطے میں فائرنگ سے پولیس کی سیکیورٹی پر بھی سوال اٹھنے لگا، ملزم اسلحہ لیکر عدالت کے باہر تک کیسا پہنچا اس حوالے سے تفتیشن شروع کر دی گئی۔

پولیس کے مطابق ملزم نے فائرنگ کر کے پیشی پر آئے دو ملزمان کو فائر مارا، قتل کے مقدمے میں پیشی پر آئے ملزم پر مخالف گروپ نے فائرنگ کی جس سے پیشی پر آئے فیضان اور عثمان زخمی ہوئے۔

ملزمان پر تھانہ رائیونڈ میں قتل کا مقدمہ درج تھا، ملزم شوٹر ندیم نے فائرنگ کر کے زخمی کیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

متعلقہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو