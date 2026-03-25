چارسدہ: سبزی منڈی میں ٹیکس وصولی کے معاملے پر فائرنگ کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق، ایک زخمی

ٹیکس ادائیگی نہ کرنے پر ٹی ایم اے ملازم اور چنگ چی ڈرائیورز کے درمیان تکرار ہوئی جو بعد ازاں فائرنگ میں تبدیل ہوگئی

ویب ڈیسک March 25, 2026
چارسدہ میں سبزی منڈی میں ٹیکس وصولی کے معاملے پر فائرنگ کے نتیجے میں دو افراد جاں بحق جبکہ ایک زخمی ہوگیا۔

پولیس کے مطابق واقعہ تھانہ پڑانگ کی حدود میں شوگر ملز اراضی پر قائم سبزی منڈی میں پیش آیا جہاں ٹیکس ادائیگی نہ کرنے پر ٹی ایم اے ملازم اور چنگ چی ڈرائیورز کے درمیان تکرار ہوئی جو بعد ازاں فائرنگ میں تبدیل ہوگئی۔

پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ کے نتیجے میں اعزاز اور صدام پسران ارشاد علی سکنہ شہیدہ بازار پڑانگ موقع پر جاں بحق ہوگئے، دونوں چنگ چی ڈرائیور تھے۔

واقعے میں ٹی ایم اے ملازم عمر ولد سمندر سکنہ اسٹیشن شدید زخمی ہوا جسے تشویشناک حالت میں پشاور منتقل کردیا گیا۔

پولیس کے مطابق جاں بحق افراد کی لاشیں اسپتال منتقل کردی گئی ہیں جبکہ واقعے کی مزید تفتیش جاری ہے۔
