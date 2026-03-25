سعودی عرب نے ایران کیخلاف جنگ کی ’حوصلہ افزائی‘ کا الزام سختی سے مسترد کردیا

ویب ڈیسک March 25, 2026
سعودی عرب نے ایران کے ساتھ جاری کشیدگی کے حوالے سے ایک امریکی اخبار میں شائع ہونے والی اس رپورٹ کی سختی سے تردید کر دی ہے، جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ سعودی قیادت ایران کے خلاف طویل جنگ کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔

سعودی سکیورٹی ذرائع کے مطابق یہ خبر مکمل طور پر بے بنیاد اور حقائق کے منافی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی قیادت کی جانب سے ایسی کسی پالیسی یا موقف کا اظہار نہیں کیا گیا۔

سکیورٹی ذرائع نے واضح کیا کہ سعودی عرب ان خلیجی ممالک میں شامل ہے جو خطے میں بڑھتی ہوئی فوجی کشیدگی کو کم کرنے اور امن و استحکام کے فروغ کے لیے سرگرم کردار ادا کر رہے ہیں۔

مزید برآں، سعودی حکام نے دوٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ مملکت کسی بھی ممکنہ جنگ کا حصہ نہیں بنے گی اور خطے میں امن کے قیام کو ترجیح دے رہی ہے۔

یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب مشرق وسطیٰ میں ایران، امریکا اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور مختلف ممالک اپنے اپنے مؤقف واضح کر رہے ہیں۔
مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شکیرا کے مشرقِ وسطیٰ میں کنسرٹس کشیدگی کے باعث ملتوی

شکیرا کے مشرقِ وسطیٰ میں کنسرٹس کشیدگی کے باعث ملتوی

 Mar 25, 2026 11:48 AM |
رشمیکا مندانا اور وجے دیوراکونڈا کے ہنی مون کی تصاویر وائرل

رشمیکا مندانا اور وجے دیوراکونڈا کے ہنی مون کی تصاویر وائرل

Mar 25, 2026 10:23 AM |
راحت فتح علی خان کا ایک اور عالمی اعزاز، بیٹے سمیت برطانوی پارلیمنٹ میں ایوارڈ سے نوازا گیا

راحت فتح علی خان کا ایک اور عالمی اعزاز، بیٹے سمیت برطانوی پارلیمنٹ میں ایوارڈ سے نوازا گیا

 Mar 25, 2026 05:25 AM |

متعلقہ

Express News

ایران کا مکمل خاتمہ کوئی آپشن نہیں، مذاکرات ہی واحد حل ہے؛ قطر

Express News

کینیڈا؛ تباہ ہونے والے طیارے کی خوش قسمت ایئرہوسٹس کے زندہ بچ جانے کی معجزانہ کہانی

Express News

بھارت؛ پاکستانی پرچم لہرانے والی دخترانِ ملت کی سربراہ آسیہ اندرابی کو عمر قید

Express News

جنگ سے بہتر مذاکرات کرنا ہے؛ چین کا ایران کو مشورہ

Express News

اسرائیل میں پاور پلانٹ پر حملے کی ویڈیو وائرل، حقیقت کیا ہے؟

Express News

لبنان نے ایرانی سفیر کو ناقابل قبول شخصیت قرار دیکر ملک بدر کردیا

