آسٹریلیا کا بڑا فیصلہ، ایرانی شہریوں پر عارضی سفری پابندی عائد

ماہرین کے مطابق یہ فیصلہ خطے میں جاری کشیدگی کے تناظر میں کیا گیا ہے

ویب ڈیسک March 25, 2026
آسٹریلیا نے ایران سے تعلق رکھنے والے شہریوں کے لیے عارضی سفری پابندیوں کا اعلان کر دیا ہے۔

حکومتی فیصلے کے تحت ایرانی وزیٹر ویزا رکھنے والے افراد کے آسٹریلیا میں داخلے پر وقتی طور پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔

خبر ایجنسی کے مطابق آسٹریلوی وزیر داخلہ نے کہا کہ یہ اقدام ملک کے امیگریشن نظام کی سالمیت برقرار رکھنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ موجودہ علاقائی صورتحال اور ایران سے متعلق کشیدگی کے باعث یہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ کچھ وزیٹر ویزا ہولڈرز اپنے ویزے کی مدت ختم ہونے کے بعد واپس نہ جا سکیں۔

وزیر داخلہ نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ یہ پابندی عارضی نوعیت کی ہے اور حالات کا جائزہ لے کر اس پر نظر ثانی کی جائے گی۔

انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ حکومت ملک کی سرحدی سکیورٹی اور امیگریشن قوانین پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنانا چاہتی ہے۔

ماہرین کے مطابق یہ فیصلہ خطے میں جاری کشیدگی کے تناظر میں کیا گیا ہے، اور دیگر ممالک بھی اسی نوعیت کے اقدامات پر غور کر سکتے ہیں۔
علی ظفر کے لباس پر تنقید، گلوکار نے خاموشی توڑ دی

بھارتی اداکارہ کا معروف ہدایتکار پر جنسی ہراسانی کا الزام

