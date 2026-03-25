پیٹرول پمپ ایسوسی ایشن نے ملک بھر کے اسٹیشنز بند کرنے کی دھمکی دیدی

قیمتوں میں اضافے کے طریقہ کار پر پٹرول پمپ مالکان کو اعتماد میں لیا جائے

ویب ڈیسک March 25, 2026
ملک میں پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے تعین کے معاملے پر آل پاکستان پٹرول پمپ اونرز ایسوسی ایشن نے طریقہ کار پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے وزیر پٹرولیم سے مشاورت کا مطالبہ کردیا۔

ایسوسی ایشن کے وائس چیئرمین نعمان بٹ کا کہنا ہے کہ قیمتوں میں اضافے کے طریقہ کار پر پٹرول پمپ مالکان کو اعتماد میں لیا جائے، ملک بھر کے تقریباً 15 ہزار پٹرول پمپ مالکان کو موجودہ طریقہ کار پر اعتراضات ہیں۔

نعمان بٹ نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں کسی نئے بحران کو جنم نہیں دینا چاہیے، تاہم مطالبات تسلیم نہ ہونے کی صورت میں پٹرول پمپ بند کرنے کا آپشن زیر غور ہے۔

انہوں نے خبردار کیا کہ اگر مسائل حل نہ ہوئے تو پیدا ہونے والی صورتحال کے ذمہ دار وزیر پٹرولیم ہوں گے۔
علی ظفر کے لباس پر تنقید، گلوکار نے خاموشی توڑ دی

Mar 25, 2026 03:50 PM |
بھارتی اداکارہ کا معروف ہدایتکار پر جنسی ہراسانی کا الزام

 Mar 25, 2026 03:21 PM |
شکیرا کے مشرقِ وسطیٰ میں کنسرٹس کشیدگی کے باعث ملتوی

 Mar 25, 2026 11:48 AM |

متعلقہ

Express News

منگھوپیر، باپ بیٹی نہر میں ڈوب کر جاں بحق

Express News

لاہور میں رواں ماہ کے دوران 119 گینگز کے 269 کارندے گرفتار

Express News

نائب وزیراعظم اسحاق ڈار سے چینی سفیر، برطانوی ہائی کمشنر کی الگ،الگ ملاقات

Express News

پاکستان ریلوے کی تیزگام ایکسپریس کا لودھراں کے قریب حادثہ

Express News

کراچی میں فینسی نمبر پلیٹس والی موٹرسائیکلوں اور گاڑیوں کیخلاف سخت کریک ڈاؤن کا فیصلہ

Express News

افغان مہاجرین کی مرحلہ وار واپسی، طورخم بارڈر کھولنے کی منظوری

