سرکاری ملازمین کی بھرتیوں سے متعلق کیس میں وفاقی آئینی عدالت نے اہم فیصلہ جاری کر دیا

ہر شہری کو حکومت کے کسی بھی محکمے میں کھلے مقابلے کی بنیاد پر تقرری کے لیے مقابلہ کرنے کا حق حاصل ہے

ویب ڈیسک March 25, 2026
سرکاری ملازمین کی بھرتیوں سے متعلق کیس میں وفاقی آئینی عدالت نے اہم فیصلہ جاری کر دیا۔

فیصلہ جسٹس حسن اظہر رضوی نے تحریر کیا جس میں قرار دیا گیا کہ عوامی تقرریوں کا عمل آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق پر مبنی ہے اور ہر شہری کو وفاقی یا صوبائی حکومت کے کسی بھی محکمے، منسلک ادارے، خودمختار ادارے یا کارپوریشن میں کھلے مقابلے کی بنیاد پر تقرری کے لیے مقابلہ کرنے کا حق حاصل ہے۔

عدالت نے قرار دیا کہ شہریوں کو یہ حق اسی صورت مل سکتا ہے جب تقرری کا عمل شفاف، منصفانہ اور عادلانہ طریقے سے انجام دیا جائے اور سرکاری بھرتیوں میں کسی قسم کا تعصب یا شفافیت پر شک نہ ہو۔ فیصلے میں کہا گیا کہ تقرری کے معیار سے انحراف نہ صرف آئینی خلاف ورزی ہے بلکہ حکومتی ملازمتوں پر عوامی اعتماد کو بھی مجروح کرتا ہے۔

وفاقی آئینی عدالت نے قرار دیا کہ نچلے درجے کی آسامیوں جیسے نائب قاصد، خاکروب اور چوکیدار کی تقرریاں بھی انتہائی احتیاط اور دیانتداری کی متقاضی ہوتی ہیں کیونکہ ان کے لیے سخت تعلیمی شرائط مقرر نہیں ہوتیں۔ عدالت نے کہا کہ ایسی تقرریاں ایک عوامی امانت ہیں اور حکام کو اختیار کے کسی بھی غلط استعمال پر جواب دہ ہونا ہوگا، کیونکہ منتخب افراد کو تنخواہیں قومی خزانے سے ادا کی جاتی ہیں۔

عدالت نے سلیکشن کمیٹیوں کے احکامات کالعدم قرار دیتے ہوئے خیبرپختونخوا حکومت کو ہدایت کی کہ قانون کے مطابق تقرریوں کا عمل ازسرنو مکمل کیا جائے اور 60 روز میں رپورٹ رجسٹرار جوڈیشل کو ارسال کی جائے۔ عدالت نے غفلت برتنے والے افسران و اہلکاروں کے خلاف محکمانہ کارروائی کا بھی حکم دیا۔

کیس ڈسٹرکٹ ہسپتال کرک میں فروری 2020 میں کلاس فور ملازمین کی بھرتیوں سے متعلق تھا۔ سلیکشن کمیٹی نے اہل امیدواروں کی بھرتی کی تجویز دی تھی تاہم پشاور ہائیکورٹ نے تقرری آرڈرز جاری کرنے پر حکم امتناع دیتے ہوئے بھرتیوں کو شفاف بنانے کی ہدایت کی تھی، جس کے خلاف معاملہ وفاقی آئینی عدالت میں سنا گیا جہاں مذکورہ فیصلہ جاری کیا گیا۔
مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

علی ظفر کے لباس پر تنقید، گلوکار نے خاموشی توڑ دی

علی ظفر کے لباس پر تنقید، گلوکار نے خاموشی توڑ دی

Mar 25, 2026 03:50 PM |
بھارتی اداکارہ کا معروف ہدایتکار پر جنسی ہراسانی کا الزام

بھارتی اداکارہ کا معروف ہدایتکار پر جنسی ہراسانی کا الزام

 Mar 25, 2026 03:21 PM |
شکیرا کے مشرقِ وسطیٰ میں کنسرٹس کشیدگی کے باعث ملتوی

شکیرا کے مشرقِ وسطیٰ میں کنسرٹس کشیدگی کے باعث ملتوی

 Mar 25, 2026 11:48 AM |

متعلقہ

Express News

منگھوپیر، باپ بیٹی نہر میں ڈوب کر جاں بحق

Express News

لاہور میں رواں ماہ کے دوران 119 گینگز کے 269 کارندے گرفتار

Express News

نائب وزیراعظم اسحاق ڈار سے چینی سفیر، برطانوی ہائی کمشنر کی الگ،الگ ملاقات

Express News

پاکستان ریلوے کی تیزگام ایکسپریس کا لودھراں کے قریب حادثہ

Express News

کراچی میں فینسی نمبر پلیٹس والی موٹرسائیکلوں اور گاڑیوں کیخلاف سخت کریک ڈاؤن کا فیصلہ

Express News

افغان مہاجرین کی مرحلہ وار واپسی، طورخم بارڈر کھولنے کی منظوری

