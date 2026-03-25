خطے کی کشیدہ صورتحال پر وزیراعظم سے بلاول بھٹو کی اہم ملاقات

دونوں وزرائے اعلیٰ نے وزیراعظم کو صوبوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن سے متعلق حکمت عملی پر بریفنگ دی

ویب ڈیسک March 25, 2026
اسلام آباد:

خطے کی کشیدہ صورتحال اور قومی سلامتی کے معاملے پر وزیراعظم شہباز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی اہم ملاقات ہوئی۔

ذرائع کے مطابق ملاقات میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی بھی شریک ہوئے۔

دونوں وزرائے اعلیٰ نے وزیراعظم کو صوبوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن سے متعلق حکمت عملی پر بریفنگ دی۔

ملاقات میں خطے کی کشیدہ صورتحال کے پیش نظر کیے گئے اقدامات پر بات چیت ہوئی جبکہ ملکی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔

وزیراعظم کے ساتھ ملاقات میں حکومتی وزراء کا وفد بھی شریک ہوا۔
علی ظفر کے لباس پر تنقید، گلوکار نے خاموشی توڑ دی

بھارتی اداکارہ کا معروف ہدایتکار پر جنسی ہراسانی کا الزام

شکیرا کے مشرقِ وسطیٰ میں کنسرٹس کشیدگی کے باعث ملتوی

