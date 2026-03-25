بھارت میں پٹرول بحران کا خوف، گجرات کے پمپس پر پولیس تعینات

حکام کا کہنا ہے کہ ایندھن کی فراہمی میں ممکنہ رکاوٹ کے خدشے کے باعث شہریوں میں خوف پایا جا رہا ہے

ویب ڈیسک March 25, 2026
بھارت کی ریاست گجرات میں ممکنہ ایندھن کی قلت کے خدشے کے پیش نظر پٹرول پمپس پر پولیس تعینات کر دی گئی ہے۔

یہ اقدام عوام میں پھیلنے والی بے چینی اور ہجوم کو قابو میں رکھنے کے لیے کیا گیا ہے۔

رپورٹس کے مطابق ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کی بندش کے باعث عالمی تیل کی ترسیل متاثر ہوئی ہے، جس کا براہ راست اثر بھارت پر بھی پڑ رہا ہے۔

ماہرین کے مطابق بھارت اپنی خام تیل کی درآمدات کا 40 فیصد سے زائد حصہ اسی اہم بحری راستے کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔

حکام کا کہنا ہے کہ ایندھن کی فراہمی میں ممکنہ رکاوٹ کے خدشے کے باعث شہریوں میں خوف پایا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں پٹرول پمپس پر رش بڑھ گیا ہے۔

صورتحال کو کنٹرول میں رکھنے اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے پولیس کو تعینات کیا گیا ہے۔

توانائی ماہرین کے مطابق اگر آبنائے ہرمز کی صورتحال برقرار رہی تو نہ صرف بھارت بلکہ دیگر ممالک کو بھی ایندھن کی قلت اور قیمتوں میں اضافے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

علی ظفر کے لباس پر تنقید، گلوکار نے خاموشی توڑ دی

علی ظفر کے لباس پر تنقید، گلوکار نے خاموشی توڑ دی

Mar 25, 2026 03:50 PM |
بھارتی اداکارہ کا معروف ہدایتکار پر جنسی ہراسانی کا الزام

بھارتی اداکارہ کا معروف ہدایتکار پر جنسی ہراسانی کا الزام

 Mar 25, 2026 03:21 PM |
شکیرا کے مشرقِ وسطیٰ میں کنسرٹس کشیدگی کے باعث ملتوی

شکیرا کے مشرقِ وسطیٰ میں کنسرٹس کشیدگی کے باعث ملتوی

 Mar 25, 2026 11:48 AM |

متعلقہ

Express News

ایران کا مکمل خاتمہ کوئی آپشن نہیں، مذاکرات ہی واحد حل ہے؛ قطر

Express News

کینیڈا؛ تباہ ہونے والے طیارے کی خوش قسمت ایئرہوسٹس کے زندہ بچ جانے کی معجزانہ کہانی

Express News

بھارت؛ پاکستانی پرچم لہرانے والی دخترانِ ملت کی سربراہ آسیہ اندرابی کو عمر قید

Express News

جنگ سے بہتر مذاکرات کرنا ہے؛ چین کا ایران کو مشورہ

Express News

اسرائیل میں پاور پلانٹ پر حملے کی ویڈیو وائرل، حقیقت کیا ہے؟

Express News

لبنان نے ایرانی سفیر کو ناقابل قبول شخصیت قرار دیکر ملک بدر کردیا

