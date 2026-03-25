ایڈووکیٹ جنرل اسلام آباد ایاز شوکت عہدے سے مستعفی

بطور ایڈووکیٹ جنرل اسلام آباد اپنی ذمہ داریاں دیانتداری سے نبھانے کی کوشش کی، ایاز شوکت

ویب ڈیسک March 25, 2026
facebook whatsup

اسلام آباد:

ایڈووکیٹ جنرل اسلام آباد ایاز شوکت نے اپنے عہدے سے استعفی دے دیا ہے۔ انہوں نے اپنا استعفا صدر مملکت آصف علی زرداری کو ارسال کردیا ہے۔

استعفے کے متن میں ایاز شوکت نے مؤقف اختیار کیا ہے کہ حکومت نے انہیں چیئرمین سوشل میڈیا اتھارٹی مقرر کیا ہے، جس کے باعث وہ ایڈووکیٹ جنرل اسلام آباد کے عہدے پر مزید خدمات انجام نہیں دے سکتے۔

انہوں نے اپنے استعفے میں مزید کہا ہے کہ انہوں نے بطور ایڈووکیٹ جنرل اسلام آباد اپنی ذمہ داریاں دیانتداری سے نبھانے کی کوشش کی اور اب نئی ذمہ داری کے پیش نظر ان کا استعفا منظور کیا جائے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

علی ظفر کے لباس پر تنقید، گلوکار نے خاموشی توڑ دی

علی ظفر کے لباس پر تنقید، گلوکار نے خاموشی توڑ دی

Mar 25, 2026 03:50 PM |
بھارتی اداکارہ کا معروف ہدایتکار پر جنسی ہراسانی کا الزام

بھارتی اداکارہ کا معروف ہدایتکار پر جنسی ہراسانی کا الزام

 Mar 25, 2026 03:21 PM |
شکیرا کے مشرقِ وسطیٰ میں کنسرٹس کشیدگی کے باعث ملتوی

شکیرا کے مشرقِ وسطیٰ میں کنسرٹس کشیدگی کے باعث ملتوی

 Mar 25, 2026 11:48 AM |

متعلقہ

Express News

منگھوپیر، باپ بیٹی نہر میں ڈوب کر جاں بحق

Express News

لاہور میں رواں ماہ کے دوران 119 گینگز کے 269 کارندے گرفتار

Express News

نائب وزیراعظم اسحاق ڈار سے چینی سفیر، برطانوی ہائی کمشنر کی الگ،الگ ملاقات

Express News

پاکستان ریلوے کی تیزگام ایکسپریس کا لودھراں کے قریب حادثہ

Express News

کراچی میں فینسی نمبر پلیٹس والی موٹرسائیکلوں اور گاڑیوں کیخلاف سخت کریک ڈاؤن کا فیصلہ

Express News

افغان مہاجرین کی مرحلہ وار واپسی، طورخم بارڈر کھولنے کی منظوری

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو