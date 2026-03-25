کراچی میں بارش کی پیشگوئی سے متعلق محکمہ موسمیات کی وضاحت

ملک بھر میں آج سے 30 مارچ کے دوران ملک میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع ہے

ویب ڈیسک March 25, 2026
کراچی:

محکمہ موسمیات نے کراچی میں آج بارش ہونے یا نہ ہونے سے متعلق وضاحت کر دی ہے۔

ملک بھر میں آج سے 30 مارچ کے دوران ملک میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع ہے جس کے پیش نظر الرٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔

محکمہ موسمیات کے مطابق سسٹم کے زیراثر بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ، اسلام آباد، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں بارش اور فلیش فلڈنگ کا خدشہ ہے۔

Express News

Express News

ادھر نوشکی شہر اور گرد و نواح میں موسلادھار بارش سے ندی نالوں میں طغیانی آگئی۔

دوسری جانب ڈپٹی ڈائریکٹر پی ایم ڈی انجم نذیر کا کہنا ہے کہ کراچی میں آج فی الحال بارش کا امکان نہیں۔

انہوں نے مزید کہا کہ کل کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش ہوسکتی ہے، کراچی میں کل کہیں معتدل اور کہیں ہلکی بارش کا امکان ہے۔
علی ظفر کے لباس پر تنقید، گلوکار نے خاموشی توڑ دی

بھارتی اداکارہ کا معروف ہدایتکار پر جنسی ہراسانی کا الزام

شکیرا کے مشرقِ وسطیٰ میں کنسرٹس کشیدگی کے باعث ملتوی

