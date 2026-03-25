عماد وسیم کی سابقہ اہلیہ کے نائلہ راجا پر سنگین الزامات

’’میرا گھر تباہ کرنے والی اب میرا ایک بچہ لینا چاہتی ہے‘‘، ثانیہ اشفاق

ویب ڈیسک March 25, 2026
پاکستانی کرکٹر عماد وسیم کی سابقہ اہلیہ ثانیہ اشفاق نے حالیہ بیان میں ایک نیا اور سنگین دعویٰ سامنے رکھا ہے، جس میں انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ عماد کی دوسری بیوی اور سوشل میڈیا انفلوئنسر نائلہ راجا ان کے بچوں میں سے ایک کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہیں۔

یاد رہے کہ عماد وسیم اور ثانیہ اشفاق نے تقریباً چھ برس ساتھ گزارنے کے بعد حال ہی میں علیحدگی اختیار کی ہے۔ رپورٹس کے مطابق اس وقت ثانیہ اشفاق اپنے تین بچوں کی پرورش خود کر رہی ہیں، جبکہ عماد وسیم نے دوسری شادی کرلی ہے۔

ثانیہ اشفاق نے فوٹو اور ویڈیو شیئرنگ ایپ انسٹاگرام پر اپنی انسٹا اسٹوری میں بغیر نام لیے سخت ردعمل دیا۔ انہوں نے لکھا کہ ’’میرا گھر تباہ کرنے والی اب میرا ایک بچہ لینا چاہتی ہے‘‘، اور ساتھ ہی واضح کیا کہ وہ کسی بھی صورت ایسی خاتون کو اپنے بچوں کی زندگی میں شامل نہیں ہونے دیں گی۔

انہوں نے مزید کہا کہ وہ اپنے بچوں کے تحفظ پر کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گی اور ایسی کسی بھی کوشش کی مخالفت کریں گی۔

دوسری جانب، عماد وسیم اس سے قبل اپنی پہلی شادی کے خاتمے کو زندگی کا مشکل مرحلہ قرار دے چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس رشتے نے انہیں ان کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی یعنی ان کے بچے دیے، جن سے وہ بے حد محبت کرتے ہیں۔

واضح رہے کہ دونوں کی شادی 2019 میں ہوئی تھی جبکہ دسمبر 2025 میں ان کی علیحدگی سامنے آئی۔ 
عماد وسیم کی سابقہ اہلیہ کے نائلہ راجا پر سنگین الزامات

عماد وسیم کی سابقہ اہلیہ کے نائلہ راجا پر سنگین الزامات

 Mar 25, 2026 05:59 PM |
