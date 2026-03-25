ایران امریکا مذاکرات، امیر قطر کی کشیدگی ختم کروانے کیلیے پاکستان کی مخلصانہ کاوشوں کی تعریف

وزیراعظم اور امیر قطر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، شہباز شریف نے کشیدگی ختم کروانے کیلیے پاکستان کے اقدامات سے آگاہ کیا

ویب ڈیسک March 25, 2026
وزیراعظم اور امیر قطر کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ ہوا جس میں شیخ تمیم بن حمد الثانی نے مشرق وسطیٰ میں امن کے قیام کیلیے پاکستان کی مخلصانہ کاوشوں کو سراہا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق  وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آج شام قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ 

دونوں رہنماؤں نے گرمجوشی کے ساتھ خوشگوار انداز میں گفتگو کی اور شہباز شریف نے امیر قطر و عوام کو عید الفطر کی مبارک باد دی جبکہ امیر قطر نے بھی عید کی مبارک باد اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔

وزیراعظم نے خطے میں جاری جنگ پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے  قطر اور دیگر برادر خلیجی ممالک کے خلاف حملوں کی شدید مذمت کا اعادہ کیا اور ان حملوں میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار جبکہ زخمیوں کے لیے دعا کی۔

وزیراعظم نے شیخ تمیم بن حمد الثانی اور قطر کے برادر عوام کو  اس مشکل وقت میں پاکستان کی مکمل یکجہتی اور حمایت کا یقین دلایا جبکہ موجودہ صورت حال کے تناظر میں قطر کے غیر معمولی تحمل کو سراہتے ہوئے وزیراعظم نے پاکستان کی سفارتی رسائی اور  امن کی کوششوں سے  امیر قطر کو آگاہ کیا۔

وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان نے مسلسل تمام فریقوں سے کشیدگی کم کرنے اور بات چیت اور سفارت کاری کے ذریعے اپنے اختلافات کو حل کرنے پر زور دیا ہے۔

امیر قطر نے علاقائی امن کے لیے پاکستان کی مخلصانہ سفارتی کوششوں کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے آنے والے دنوں میں قریبی رابطے جاری رکھنے پراتفاق بھی کیا۔ 
 
ترک اداکارہ ہانڈے ارچل منشیات کیس میں زیرِ حراست، کئی معروف شخصیات بھی شامل

ترک اداکارہ ہانڈے ارچل منشیات کیس میں زیرِ حراست، کئی معروف شخصیات بھی شامل

 Mar 25, 2026 07:43 PM |
عماد وسیم کی سابقہ اہلیہ کے نائلہ راجا پر سنگین الزامات

عماد وسیم کی سابقہ اہلیہ کے نائلہ راجا پر سنگین الزامات

 Mar 25, 2026 05:59 PM |
علی ظفر کے لباس پر تنقید، گلوکار نے خاموشی توڑ دی

علی ظفر کے لباس پر تنقید، گلوکار نے خاموشی توڑ دی

Mar 25, 2026 03:50 PM |

متعلقہ

Express News

منگھوپیر، باپ بیٹی نہر میں ڈوب کر جاں بحق

Express News

لاہور میں رواں ماہ کے دوران 119 گینگز کے 269 کارندے گرفتار

Express News

نائب وزیراعظم اسحاق ڈار سے چینی سفیر، برطانوی ہائی کمشنر کی الگ،الگ ملاقات

Express News

پاکستان ریلوے کی تیزگام ایکسپریس کا لودھراں کے قریب حادثہ

Express News

کراچی میں فینسی نمبر پلیٹس والی موٹرسائیکلوں اور گاڑیوں کیخلاف سخت کریک ڈاؤن کا فیصلہ

Express News

افغان مہاجرین کی مرحلہ وار واپسی، طورخم بارڈر کھولنے کی منظوری

