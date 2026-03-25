ڈکیتی مزاحمت پر گھر کے اندر شہری کو قتل کرنے والے 5 ملزمان کو موت اور عمر قید کی سزائیں

مقدمے میں نامزد  5 مجرمان کو مجموعی طور پر 100 سال قید، 1 کروڑ 80 لاکھ روپے جرمانے اور 50 لاکھ  ہرجانے کی سزا

ویب ڈیسک March 25, 2026
راولپنڈی: عدالت نے ڈکیتی اور اقدام قتل کے مقدمے میں نامز 5 ملزمان کو موت اور عمر قید کی سزا سنادی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق راولپنڈی کی مقامی عدالت نے ڈکیتی، قتل اور اقدام قتل مقدمے میں نامزد  5 مجرمان کو مجموعی طور پر پھانسی،عمر قید، 100 سال قید، 1 کروڑ 80 لاکھ روپے جرمانے اور 50 لاکھ روپے  ہرجانے کی سزا سنائی۔

عدالت نے ملزم شیرگل کو قتل کے جرم میں  سزائے موت اور 10 لاکھ روپے جرمانہ، ڈکیتی کے جرم میں عمر قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ، اقدام قتل کیلیے گھر میں داخل ہونے پر عمر قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی۔

عدالت نے ڈکیتی جرم  میں 10سال قید اور پانچ لاکھ روپے جرمانے، اقدام قتل کے جرم میں 10 سال قید اور 05 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی۔

اسی طرح ملزم ایوب خان کو قتل کے جرم میں سزائے موت اور 10 لاکھ روپے ہرجانے، ‎ڈکیتی جرم میں عمر قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی۔

تیسرے ملزم اکرام اللہ کو قتل کے جرم میں سزائے موت اور 10 لاکھ روپے ہرجانے اور ‎ڈکیتی کے جرم میں عمر قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی۔

عدالت نے چوتھے ملزم سرفراز کو قتل کے جرم میں  سزائے موت اور 10 لاکھ روپے ہرجانے، ‎ڈکیتی کے جرم میں عمر قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی جبکہ پانچویں ملزم  آصف خان کو قتل کے جرم میں سزائے موت اور 10 لاکھ روپے ہرجانے کی سزا سنائی گئی۔

اس کے علاوہ ‎ڈکیتی کے جرم میں عمر قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی۔

استغاثہ کے مطابق ملزمان نے  گھر میں ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر  فائرنگ کر کے شہری کو قتل دوسرے کو زخمی  کیا تھا۔
 
