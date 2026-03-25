حج پروازوں کا شیڈول جاری، پہلی پرواز 18 اپریل کو روانہ ہوگی

 سرکاری اسکیم کے تحت 67 ہزار 230 مرد جبکہ 51 ہزار 846 خواتین عازمین حجاز مقدس جائیں گی

ویب ڈیسک March 25, 2026
عازمین حج کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ وزارت مذہبی امور نےحج پروازوں کا شیڈول جاری کردیا۔

وزارت مذہبی امور کی جانب سے جاری شیڈول کے مطابق  پاکستان سے پہلی عازمین حج کی پرواز 18 اپریل کو روانہ ہوگی، جس کے بعد سرکاری حج اسکیم کے تحت 468 پروازوں کے ذریعے 1 لاکھ 19 ہزار عازمین کو حجاز مقدس پہنچایا جائے گا۔

اعلامیے کے مطابق 18 اپریل کو کراچی، لاہور، سیالکوٹ اور ملتان سے پروازیں روانہ ہوں گی، سرکاری اسکیم کے تحت 67 ہزار 230 مرد جبکہ 51 ہزار 846 خواتین عازمین حجاز مقدس جائیں گی۔

حج آپریشن کے پہلے روز عازمین کو چار پروازوں کے ذریعے مدینہ منورہ پہنچایا جائے گا، اس کے بعد 4 مئی کو جدہ کیلیے پروازوں کا آغاز ہوگا۔

مدینہ منورہ کے لیے پہلی لانگ حج پرواز سات مئی کو روانہ ہوگی جبکہ  پاکستان سے آخری حج پرواز 21 مئی کو روانہ ہوگی۔ 

مزید پڑھیں

Express News

حکومت نے حج پروازوں کی منسوخی سے متعلق خبروں کو مسترد کردیا

Express News

عازمین حج کے لیے بڑی خوشخبری، پاکستان سے مبارک سفر کے لیے فلائٹ شیڈول جاری

Express News

وزیراعظم کی ہدایات پر حج آپریشنز کو مکمل طور پر ڈیجیٹل بنانے کی طرف اہم قدم

وزارت مذہبی امور کے مطابق حج آپریشن 34 روز جاری رہے گا، حج پروازوں کے آغاز پر پہلے 15 روز عازمین کو مدینہ منورہ پہنچایا جائے گا جبکہ مدینہ منورہ کے لیے 186 اور جدہ کے لیے 282 پروازیں چلائی جائیں گی۔

اعلامیے کے مطابق حج آپریشن میں پی آئی اے، ائیر بلیو،ایئر سیال اور سعودی فضائی کمپنی حج آپریشن میں حصہ لیں گی اور  پاکستان کے آٹھ شہروں سے حج پروازیں چلائی جائیں گی۔

وزارت مذہبی امور کے مطابق اسلام آباد سے 129،کراچی 124 اور لاہور سے 104، کوئٹہ سے 18 ،ملتان سے 34 اور سیالکوٹ سے 26 حج پرواز روانہ ہوں گی۔

اس کے علاوہ فیصل آباد سے 23 اور سکھر سے پانچ حج پروازیں عازمین کو سعودی عرب لے کر جائیں گی۔
مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ترک اداکارہ ہانڈے ارچل منشیات کیس میں زیرِ حراست، کئی معروف شخصیات بھی شامل

ترک اداکارہ ہانڈے ارچل منشیات کیس میں زیرِ حراست، کئی معروف شخصیات بھی شامل

 Mar 25, 2026 07:43 PM |
عماد وسیم کی سابقہ اہلیہ کے نائلہ راجا پر سنگین الزامات

عماد وسیم کی سابقہ اہلیہ کے نائلہ راجا پر سنگین الزامات

 Mar 25, 2026 05:59 PM |
علی ظفر کے لباس پر تنقید، گلوکار نے خاموشی توڑ دی

علی ظفر کے لباس پر تنقید، گلوکار نے خاموشی توڑ دی

Mar 25, 2026 03:50 PM |

متعلقہ

Express News

منگھوپیر، باپ بیٹی نہر میں ڈوب کر جاں بحق

Express News

لاہور میں رواں ماہ کے دوران 119 گینگز کے 269 کارندے گرفتار

Express News

نائب وزیراعظم اسحاق ڈار سے چینی سفیر، برطانوی ہائی کمشنر کی الگ،الگ ملاقات

Express News

پاکستان ریلوے کی تیزگام ایکسپریس کا لودھراں کے قریب حادثہ

Express News

کراچی میں فینسی نمبر پلیٹس والی موٹرسائیکلوں اور گاڑیوں کیخلاف سخت کریک ڈاؤن کا فیصلہ

Express News

افغان مہاجرین کی مرحلہ وار واپسی، طورخم بارڈر کھولنے کی منظوری

