حکومت پنجاب کا تعلیمی اداروں کی چھٹیوں میں توسیع نہ کرنے کا اعلان

وزیرتعلیم پنجاب رانا سکندر حیات نے کہا کہ اب لرننگ لاسز کم سے کم کرنے پر توجہ ہوگی

ویب ڈیسک March 25, 2026
پنجاب کے وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے صوبے میں تعملیمی اداروں میں مزید چھٹیوں کے حوالے سے ابہام دور کرتے ہوئے واضح کردیا ہے کہ یکم اپریل کو تعلیمی ادارے کھیلیں گے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں صوبائی وزیرتعلیم رانا سکندر حیات نے کہا کہ تعلیمی ادارے یکم اپریل سے کھلیں گے، مزید چھٹیاں نہیں دی جا رہی ہیں۔

انہوں نے کہا کہ موجودہ چھٹیاں 31 مارچ کو ختم ہوجائیں گی اور یکم اپریل کو تعلیمی سلسلہ وہیں سے جڑے گا جہاں سے ٹوٹا تھا۔

رانا سکندرحیات نے کہا کہ اب لرننگ لاسز کم سے کم کرنے پر توجہ ہوگی۔

پیٹرولیم بحران: پنجاب میں سرکاری دفاتر کیلئے ورک فراہم ہوم، تعلیمی ادارے 31 مارچ تک بند رکھنے کا حکم

یاد رہے کہ حکومت پنجاب نے 9 مارچ کو اعلان کیا تھا کہ خطے میں جنگی صورت حال اور پیٹرولیم بحران کے پیش نظر سرکاری دفاتر میں ورک فرام ہوم اور تعلیمی ادارے 31 مارچ تک بند رہیں گے۔

وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیرصدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں 10 مارچ سے 31 مارچ تک بند رہیں گے تاہم امتحانات شیڈول کے مطابق ہوں گے اور تعلیمی ادارے آن لائن کلاسز لے سکیں گے۔

صوبائی وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات نے اس حوالے سے اپنے بیان میں کہا تھا کہ معاشی بحران کے پیش نظر پنجاب کے تمام تعلیمی ادارے آن لائن موڈ پر منتقل کر دیے گئے ہیں۔

انہوں نے کہا تھا کہ گریڈ 8 کے امتحانات شیڈول کے مطابق ہوں گے، اسکول بیسڈ اسسمنٹ کا عمل بھی متاثر نہیں ہوگا، بورڈ امتحانات بھی شیڈول کے مطابق جاری رہیں گے، تعلیمی ادارے 10 مارچ سے 31 مارچ تک بند رکھے جائیں گے تاہم کلاسز آن لائن لی جا سکیں گی۔
ترک اداکارہ ہانڈے ارچل منشیات کیس میں زیرِ حراست، کئی معروف شخصیات بھی شامل

عماد وسیم کی سابقہ اہلیہ کے نائلہ راجا پر سنگین الزامات

علی ظفر کے لباس پر تنقید، گلوکار نے خاموشی توڑ دی

