پنجاب کے وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے صوبے میں تعملیمی اداروں میں مزید چھٹیوں کے حوالے سے ابہام دور کرتے ہوئے واضح کردیا ہے کہ یکم اپریل کو تعلیمی ادارے کھیلیں گے۔
سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں صوبائی وزیرتعلیم رانا سکندر حیات نے کہا کہ تعلیمی ادارے یکم اپریل سے کھلیں گے، مزید چھٹیاں نہیں دی جا رہی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ موجودہ چھٹیاں 31 مارچ کو ختم ہوجائیں گی اور یکم اپریل کو تعلیمی سلسلہ وہیں سے جڑے گا جہاں سے ٹوٹا تھا۔
رانا سکندرحیات نے کہا کہ اب لرننگ لاسز کم سے کم کرنے پر توجہ ہوگی۔
یاد رہے کہ حکومت پنجاب نے 9 مارچ کو اعلان کیا تھا کہ خطے میں جنگی صورت حال اور پیٹرولیم بحران کے پیش نظر سرکاری دفاتر میں ورک فرام ہوم اور تعلیمی ادارے 31 مارچ تک بند رہیں گے۔
وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیرصدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں 10 مارچ سے 31 مارچ تک بند رہیں گے تاہم امتحانات شیڈول کے مطابق ہوں گے اور تعلیمی ادارے آن لائن کلاسز لے سکیں گے۔
صوبائی وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات نے اس حوالے سے اپنے بیان میں کہا تھا کہ معاشی بحران کے پیش نظر پنجاب کے تمام تعلیمی ادارے آن لائن موڈ پر منتقل کر دیے گئے ہیں۔
انہوں نے کہا تھا کہ گریڈ 8 کے امتحانات شیڈول کے مطابق ہوں گے، اسکول بیسڈ اسسمنٹ کا عمل بھی متاثر نہیں ہوگا، بورڈ امتحانات بھی شیڈول کے مطابق جاری رہیں گے، تعلیمی ادارے 10 مارچ سے 31 مارچ تک بند رکھے جائیں گے تاہم کلاسز آن لائن لی جا سکیں گی۔