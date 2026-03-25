امریکی ریاست نیو میکسیکو کی جیوری نے ٹیکنالوجی کمپنی میٹا کے خلاف تاریخی فیصلہ دیتے ہوئے پلیٹ فارم کو قصداً بچوں کی ذہنی صحت کو نقصان پہنچانے کا مرتکب قرار دے دیا۔
غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق تقریباً سات ہفتوں تک چلنے والے مقدمے کے فیصلے میں میٹا کو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ہونے والے بچوں کے جنسی استحصال پر پردہ ڈالنے کا مجرم بھی قرار دیا۔
جیوررز نے ریاستی پراسیکیوٹرز کے مؤقف کی حمایت کی جن کے مطابق میٹا نے اپنے صارفین کی حفاظت پر منافع کمانے کو فوقیت دی۔
جیوری نے میٹا (فیس بک، واٹس ایپ اور انسٹاگرام کی مالک کمپنی) کو ریاست کے انفیئر پریکٹسز ایکٹ کی خلاف ورزی کا مرتکب پایا۔
یہ فیصلہ ٹیکنالوجی کمپنی پر عائد الزامات کے حوالے سے چلنے والے ٹرائل میں سنایا گیا ہے جس کے مطابق کمپنی نے اپنے پلیٹ فارم پر بچوں کے جنسی استحصال کے خطرات سے اور بچوں کی ذہنی کیفیت کو پہنچنے والے نقصانات سے متعلق معلومات کو قصداً چھُپایا۔
ٹرائل میں جیورر نے کمپنی کو ہزاروں خلاف ورزیوں کا مرتکب قرار پایا جس کے نتیجے میں مجموعی طور پر 37 کروڑ 50 لاکھ ڈالر جرمانہ بنتا ہے۔