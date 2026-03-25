ہزارہ ایکسپریس وے پر ڈرائیور کی غفلت سے حادثہ، 2 افراد جاں بحق

کار سوار قلندر آباد سے حویلیاں جا رہے تھے، حادثے میں ایک خاتون زخمی

صالح مغل March 25, 2026
ہزارہ ایکسپریس وے حویلیاں کے قریب مبینہ طور پر ڈرائیور کی غفلت سے گاڑی کو حادثہ پیش آیا جس میں تین افراد جاں بحق ہوگئے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق ہزارہ ایکسپریس وے پر گاڑی حادثے کے نتیجے میں تین افراد جانبحق اور ایک خاتون زخمی ہوئیں، واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو رضاکار اور حکام موقع پر پہنچے۔

ریسکیو حکام کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں ایک مرد اور دو خواتین شامل ہیں جبکہ زخمی خاتون کو ایوب میڈیکل کمپلیکس منقل کردیا گیا ہے۔

موٹروے پولیس کے مطابق کار سوار قلندر آباد سے حویلیاں جا رہے تھے اور حادثہ ڈرائیور کی غفلت کی وجہ سے پیش آیا۔
