ہزارہ ایکسپریس وے حویلیاں کے قریب مبینہ طور پر ڈرائیور کی غفلت سے گاڑی کو حادثہ پیش آیا جس میں تین افراد جاں بحق ہوگئے۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق ہزارہ ایکسپریس وے پر گاڑی حادثے کے نتیجے میں تین افراد جانبحق اور ایک خاتون زخمی ہوئیں، واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو رضاکار اور حکام موقع پر پہنچے۔
ریسکیو حکام کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں ایک مرد اور دو خواتین شامل ہیں جبکہ زخمی خاتون کو ایوب میڈیکل کمپلیکس منقل کردیا گیا ہے۔
موٹروے پولیس کے مطابق کار سوار قلندر آباد سے حویلیاں جا رہے تھے اور حادثہ ڈرائیور کی غفلت کی وجہ سے پیش آیا۔