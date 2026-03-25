کورنگی مہران ٹاؤن میں آتشزدگی کے دوران 6 افراد جھلس کر زخمی ہوگئے۔
ترجمان چھیپا فاؤنڈیشن چوہدری شاہد نے بتایا کہ واقعہ کورنگی مہران ٹاؤن میں چھپڑا ہوٹل کے قریب مقامی کمپنی میں آگ بھڑکنے سے پیش آیا ہے جس میں 6 افراد جھلس کر زخمی ہوئے جنھیں فوری طبی امداد کے لیے کورنگی میں انڈس اسپتال منتقل کیا گیا۔
ریسکیو حکام نے ڈاکٹر کے ریفر کرنے پر زخمیوں کو سول اسپتال ٹراما سینٹر برنس وارڈ منتقل کیا ہاں زخمی ہونے والوں کی شناخت 40 سالہ ذیشان ولد شمشاد ، 65 سالہ نورو گل ولد عبداللہ جان ، 25 سالہ روبن ولد جانسن ، 45 سالہ احمد یار ولد محمد بخش ، 20 سالہ وسیع ولد احمد یار اور 35 سالہ یاسر ولد شمشاد احمد کے نام سے ہوئی۔
اس حوالے سے ایس ایچ او کورنگی صنعتی ایریا ناصر محمود نے بتایا کہ 6 افراد کے جھلس کر زخمی ہونے کا واقعہ مہران ٹاؤن سیکٹر 6 ایف میں قائم گارمنٹس فیکٹری میں سیوریج لائن میں گیس بھر جانے پیش آیا ہے جس کی وجہ سے دھماکا ہوا جس سے دیواروں کو بھی نقصان پہنچا۔
انہوں نے بتایا کہ دھماکے اور گیس کے شعلوں سے 6 افراد بھی جھلس گئے،ابتدائی تحقیقات میں معلوم ہوا ہے کے گارمنٹس فیکٹری میں سیوریج کی نئی لائن ڈالی گئی تھی جس کا ایک بڑا چمبر بھی بتایا گیا تھا جو کہ اوپر سے بند تھا اس دوران سیوریج لائن میں جمع ہونے والی گیس لائنوں کی مدد سے باتھ روم کی ڈبلیو سی سے نکل کر برابر میں بنے ہوئے کچن میں بھر گئی۔
عید کی چھٹیوں کے دوران فیکٹری بند تھی اور بدھ کو جب فیکٹری میں اسٹاف آیا اور انھوں نے کچن کی لائٹ کا بٹن جیسے ہی آن کیا تو زور دار دھماکا ہوا اور اس سے نکلنے والے شعلے سے وہاں پر موجود 6 افراد جھلس گئے جبکہ انتظامیہ کی جانب سے آگ بجھانے والے سلنڈر کا استعمال کرتے ہوئے فوری طور پر آگ پر قابو پالیا۔