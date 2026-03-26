فیک نیوز کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم جنگ ہار رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ

واشنگٹن:
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک تقریب سے خطاب میں ایران، عالمی سیاست اور داخلی معاملات پر سخت بیانات دیتے ہوئے کہا ہے کہ فیک نیوز ایسا تاثر دے رہی ہے جیسے امریکا جنگ ہار رہا ہو حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔
اپنے خطاب میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکا نے دنیا میں 8 جنگیں ختم کرائیں جبکہ ایک جنگ جیتنے کے قریب ہے۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایران اب مذاکرات چاہتا ہے اور بےتابی سے ڈیل کی کوشش کر رہا ہے تاہم کھل کر بات کرنے سے گریزاں ہے۔
امریکی صدر نے ایران کو سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ اگر ایرانی قیادت نے ڈیل سے انکار کیا تو اسے سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے جبکہ ڈیل کی صورت میں بھی داخلی ردعمل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ امریکا نے ایران کی نیوی اور فضائیہ کو تباہ کر دیا ہے اور اس کے پاس اب کچھ نہیں بچا تاہم فیک نیوز اس کے برعکس تصویر پیش کر رہی ہے۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکی افواج نے ایران کے 100 میزائلوں کو ناکام بنایا جو اہم اہداف کی طرف بڑھ رہے تھے۔
خطاب میں انہوں نے سابق صدور باراک اوباما اور جو بائیڈن کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ ان کی پالیسیوں نے امریکا کو نقصان پہنچایا۔
امریکی صدر نے کہا کہ بی 2 بمبار طیاروں نے ایرانی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا اور ایران کی جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوششوں کو ناکام بنایا جا رہا ہے۔
انہوں نے جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس سے ایرانی فوجی قیادت کو شدید دھچکا پہنچا۔
داخلی معاملات پر بات کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایئرپورٹس پر امیگریشن حکام کی تعیناتی سے پروازوں میں تاخیر کا مسئلہ حل کیا گیا ہے، جبکہ ضرورت پڑنے پر نیشنل گارڈز بھی تعینات کیے جا سکتے ہیں۔
انہوں نے ڈیموکریٹ پارٹی پر تنقید کرتے ہوئے الزام لگایا کہ شٹ ڈاؤن کے باعث ایئرپورٹس متاثر ہوئے اور ہوم لینڈ سیکیورٹی کو فنڈنگ نہ ملنے سے ٹی ایس اے عملہ چھٹیوں پر چلا گیا۔
اختتام پر انہوں نے آئندہ مڈٹرم انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیابی کا دعویٰ بھی کیا۔