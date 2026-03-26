کراچی میں پولیس مقابلے، 2 ڈاکو ہلاک، خاتون ساتھی سمیت ایک زخمی ملزم گرفتار

مقابلے کے دوران ڈاکوؤں کی فائرنگ سے پولیس اہلکار فہد بھی زخمی ہو گیا

ویب ڈیسک March 26, 2026
کراچی:

شہر قائد کے مختلف علاقوں میں پولیس کے ساتھ مبینہ مقابلوں کے دوران 2 ڈاکو ہلاک جبکہ ایک زخمی سمیت خاتون ساتھی کو گرفتار کر لیا گیا۔

پولیس کے مطابق پہلا مقابلہ خواجہ اجمیر نگری کے علاقے نارتھ کراچی میں پیش آیا، جہاں فائرنگ کے تبادلے میں دو ڈاکو ہلاک ہو گئے۔

مقابلے کے بعد پولیس نے ہلاک ڈاکوؤں کی خاتون ساتھی کو بھی گرفتار کر لیا۔

پولیس کا کہنا ہے کہ ہلاک ملزمان کے قبضے سے دو پستولیں، موبائل فونز، نقد رقم اور موٹرسائیکل برآمد کی گئی ہے۔

مقابلے کے دوران ڈاکوؤں کی فائرنگ سے پولیس اہلکار فہد بھی زخمی ہو گیا۔

دوسرا واقعہ سائیٹ سپر ہائی وے کے علاقے فقیرا گوٹھ اجمیر ٹاور کے قریب پیش آیا، جہاں پولیس مقابلے میں ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا۔

زخمی ملزم کی شناخت قیصر کے نام سے ہوئی ہے، جسے فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔

پولیس کے مطابق گرفتار ملزم کے قبضے سے اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے جبکہ مزید تفتیش جاری ہے۔
ذوالقرنین سکندر کے رجب بٹ پر سنگین الزامات، ثبوت بھی سامنے لے آئے

ذوالقرنین سکندر کے رجب بٹ پر سنگین الزامات، ثبوت بھی سامنے لے آئے

 Mar 26, 2026 12:52 AM |
حمزہ علی عباسی کی رشتہ ایپ نے سوشل میڈیا پر بحث چھیڑ دی

حمزہ علی عباسی کی رشتہ ایپ نے سوشل میڈیا پر بحث چھیڑ دی

 Mar 25, 2026 11:15 PM |
ترک اداکارہ ہانڈے ارچل منشیات کیس میں زیرِ حراست، کئی معروف شخصیات بھی شامل

ترک اداکارہ ہانڈے ارچل منشیات کیس میں زیرِ حراست، کئی معروف شخصیات بھی شامل

 Mar 25, 2026 07:43 PM |

متعلقہ

Express News

کراچ، شہر بھر میں مختلف حادثات میں دو افراد جاں بحق، ایک زخمی

Express News

کراچی، اسٹیل مل میں چوری کا نیٹ ورک بے نقاب، 2 ملزمان گرفتار، اہلکاروں کے ملوث ہونے کا انکشاف

Express News

کراچی، دو مختلف حادثات میں ایک بچی سمیت دو بچے جاں بحق

Express News

کراچی، شہر میں دو مختلف مقامات پر پولیس مقابلے، 4 زخمیوں سمیت 5 ملزمان گرفتار

Express News

کراچی، اونگی ٹاؤن میں مالی حالات سے دلبرداشتہ شخص نے گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کر لی

Express News

کراچی، جھگڑے کے دوران فائرنگ سے 2 بچوں سمیت 3 افراد زخمی

