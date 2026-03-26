کراچی میں پولیس مقابلے، 2 ڈاکو ہلاک، خاتون ساتھی سمیت ایک زخمی ملزم گرفتار

کراچی:
شہر قائد کے مختلف علاقوں میں پولیس کے ساتھ مبینہ مقابلوں کے دوران 2 ڈاکو ہلاک جبکہ ایک زخمی سمیت خاتون ساتھی کو گرفتار کر لیا گیا۔
پولیس کے مطابق پہلا مقابلہ خواجہ اجمیر نگری کے علاقے نارتھ کراچی میں پیش آیا، جہاں فائرنگ کے تبادلے میں دو ڈاکو ہلاک ہو گئے۔
مقابلے کے بعد پولیس نے ہلاک ڈاکوؤں کی خاتون ساتھی کو بھی گرفتار کر لیا۔
پولیس کا کہنا ہے کہ ہلاک ملزمان کے قبضے سے دو پستولیں، موبائل فونز، نقد رقم اور موٹرسائیکل برآمد کی گئی ہے۔
مقابلے کے دوران ڈاکوؤں کی فائرنگ سے پولیس اہلکار فہد بھی زخمی ہو گیا۔
دوسرا واقعہ سائیٹ سپر ہائی وے کے علاقے فقیرا گوٹھ اجمیر ٹاور کے قریب پیش آیا، جہاں پولیس مقابلے میں ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا۔
زخمی ملزم کی شناخت قیصر کے نام سے ہوئی ہے، جسے فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔
پولیس کے مطابق گرفتار ملزم کے قبضے سے اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے جبکہ مزید تفتیش جاری ہے۔