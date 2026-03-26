جنگ بندی کی کوششیں تیز، امریکا نے 2 ایرانی رہنماؤں کو ٹارگٹ لسٹ سے ہٹا دیا

اس اقدام کو خطے میں جاری کشیدگی کم کرنے کی ایک کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے

ویب ڈیسک March 26, 2026
امریکا اور اسرائیل نے ممکنہ امن مذاکرات کے پیش نظر ایران کے دو اہم عہدیداروں کو عارضی طور پر ٹارگٹ لسٹ سے نکال دیا ہے۔ اس اقدام کو خطے میں جاری کشیدگی کم کرنے کی ایک کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔

امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کا نام 4 سے 5 دن کے لیے اس فہرست سے ہٹایا گیا ہے۔

رپورٹ کے مطابق یہ فیصلہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جنگ کے خاتمے کے لیے اعلیٰ سطحی مذاکرات کی راہ ہموار کرنے کے تناظر میں کیا گیا ہے۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ ترکی، پاکستان اور مصر سمیت مختلف ممالک کے ثالث امریکا اور ایران کو فوری مذاکرات پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ پہلے جنگ بندی ممکن ہو سکے اور اس کے بعد باضابطہ مذاکرات کا آغاز کیا جا سکے۔

تاہم حکام کے مطابق امریکا اور ایران کے درمیان شرائط میں بڑے اختلافات موجود ہیں، جس کے باعث ان مذاکرات کی کامیابی کے امکانات فی الحال محدود دکھائی دیتے ہیں۔
