خلیجی ممالک میں خطرناک طوفان کی آمد، تیز بارشوں اور آندھی کا الرٹ جاری

اماراتی محکمہ اوقاف نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ شدید بارش کے دوران گھروں میں ہی نماز ادا کریں

ویب ڈیسک March 26, 2026
ریاض: خلیجی خطے میں ایک طاقتور طوفان کی پیش رفت نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے، جہاں ماہرین موسمیات نے سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک میں شدید موسمی حالات کی پیش گوئی کی ہے۔

محکمہ موسمیات کے مطابق آنے والے دنوں میں تیز بارش، شدید آندھی اور گرد آلود ہواؤں کا امکان ہے، جبکہ ہوا کی رفتار 60 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ ہفتے کے اختتام تک مختلف علاقے شدید بارشوں سے متاثر ہو سکتے ہیں۔

رپورٹس کے مطابق حدِ نگاہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے، جبکہ ساحلی علاقوں میں سمندری لہریں بھی خطرناک حد تک بلند ہو سکتی ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ بعض مقامات پر لہروں کی اونچائی 2.5 میٹر سے بھی تجاوز کر سکتی ہے، جس سے ساحلی علاقوں میں خطرات بڑھ گئے ہیں۔

دوسری جانب امارات میں بھی طوفانی بارشوں کے باعث شہریوں میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق کئی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل ہونے کا خدشہ ہے، جس کے پیش نظر شہریوں نے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا شروع کر دی ہیں۔ لوگ ریت کی بوریاں خرید رہے ہیں اور پلاسٹک شیٹس کے ذریعے گھروں کو محفوظ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔

ادھر اماراتی محکمہ اوقاف نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ شدید بارش کے دوران گھروں میں ہی نماز ادا کریں۔ حکام نے مساجد کے آئمہ کرام کو بھی ہدایت کی ہے کہ اذان کے بعد لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے اعلان کریں تاکہ لوگ غیر ضروری طور پر باہر نکلنے سے گریز کریں۔

مزید ہدایت میں کہا گیا ہے کہ جہاں مساجد میں نماز ادا کی جا رہی ہو وہاں موسمی حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے ظہر اور عصر کی نمازیں جمع کر کے ادا کی جائیں، اسی طرح مغرب اور عشاء کی نمازیں بھی اکٹھی پڑھی جائیں تاکہ شہریوں کو مشکلات سے بچایا جا سکے۔
مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ذوالقرنین سکندر کے رجب بٹ پر سنگین الزامات، ثبوت بھی سامنے لے آئے

ذوالقرنین سکندر کے رجب بٹ پر سنگین الزامات، ثبوت بھی سامنے لے آئے

 Mar 26, 2026 12:52 AM |
حمزہ علی عباسی کی رشتہ ایپ نے سوشل میڈیا پر بحث چھیڑ دی

حمزہ علی عباسی کی رشتہ ایپ نے سوشل میڈیا پر بحث چھیڑ دی

 Mar 25, 2026 11:15 PM |
ترک اداکارہ ہانڈے ارچل منشیات کیس میں زیرِ حراست، کئی معروف شخصیات بھی شامل

ترک اداکارہ ہانڈے ارچل منشیات کیس میں زیرِ حراست، کئی معروف شخصیات بھی شامل

 Mar 25, 2026 07:43 PM |

متعلقہ

Express News

آبنائے ہرمز کھولنے کیلیے برطانیہ میں اہم فوجی مذاکرات؛ 30 ممالک کی شرکت متوقع

Express News

امریکا ایران جنگ بندی مذاکرات؛ مصر نے بھی میزبانی کی پیشکش کردی

Express News

ایران کے اسرائیل کے سب سے بڑے پاور پلانٹ پر تابڑ توڑ میزائل حملے

Express News

جنگ بندی کی امریکی تجاویز مسترد؛ ایران نے اپنی 5 شرائط پیش کردیں

Express News

جو ممالک جنگ میں فریق نہیں انکے جہاز آبنائے ہرمز سے گزرنے دیں گے؛ ایران

Express News

امریکا کی جنگ بندی تجاویز موصول؛ پاکستان یا ترکیہ میزبان ہوسکتے ہیں؛ ایرانی عہدیدار

