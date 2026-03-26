بلوچستان میں ٹرین سروس کل مکمل طور پر معطل رہے گی، پاکستان ریلوے

لاہور:
بلوچستان میں ٹرین سروس کل 27 مارچ کو مکمل طور پر معطل کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔
پاکستان ریلویز حکام کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق 27 مارچ (جمعہ کے روز) بلوچستان بھر میں ٹرین سروس معطل رہے گی۔ اس حوالے سے واضح کیا گیا ہے کہ یہ فیصلہ فنی وجوہات اور ٹریک کی مرمت کے پیش نظر کیا گیا ہے۔
محکمے کے مطابق کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس 27 مارچ کو روانہ نہیں ہوگی۔ دوسری جانب پشاور سے کوئٹہ آنے والی جعفر ایکسپریس کو جیکب آباد کے مقام سے ہی واپس کردیاجائے گا۔
ریلوے انتظامیہ نے مزید وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ کوئٹہ سے کراچی جانے والی بولان میل اور چمن کے لیے چلنے والی چمن پسنجر ٹرین پہلے ہی سے مختلف وجوہات کی بنا پر معطل کر دی گئی ہیں۔