ایران نے امریکی لڑاکا طیارہ تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا، ویڈیو وائرل

ایرانی سرکاری میڈیا نے اس دعوے کے ثبوت کے طور پر ایک ویڈیو بھی جاری کی ہے

ویب ڈیسک March 26, 2026
ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایک امریکی ایف ایٹین لڑاکا طیارے کو نشانہ بنایا ہے تاہم امریکی فوج نے اس دعوے کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔

ایرانی پاسدارانِ انقلاب کے مطابق امریکی جنگی طیارے کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا، جبکہ ایرانی سرکاری میڈیا نے اس دعوے کے ثبوت کے طور پر ایک ویڈیو بھی جاری کی ہے۔ اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر بھی بڑے پیمانے پر شیئر کیا جا رہا ہے۔

دوسری جانب امریکی سینٹرل کمانڈ (سینٹکام) نے اس دعوے کو سختی سے رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے کسی بھی امریکی طیارے کو نشانہ بنانے کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔

امریکی حکام کا کہنا ہے کہ اس قسم کے دعوے معلوماتی جنگ (انفارمیشن وار) کا حصہ ہو سکتے ہیں، جس میں غلط یا غیر مصدقہ ویڈیوز اور خبریں پھیلائی جاتی ہیں تاکہ عوامی رائے کو متاثر کیا جا سکے۔

ماہرین کے مطابق موجودہ جنگ صرف میدان جنگ تک محدود نہیں رہی بلکہ اب یہ معلوماتی محاذ پر بھی لڑی جا رہی ہے، جہاں دونوں فریق اپنی کامیابیوں کے دعوے کر رہے ہیں۔

واضح رہے کہ اس ویڈیو کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی ہے، جبکہ خطے میں فوجی کشیدگی، حملوں اور بیانات کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔
ہیری پوٹر سیریز کا ٹریلر جاری، کب ریلیز ہوگی؟

ہیری پوٹر سیریز کا ٹریلر جاری، کب ریلیز ہوگی؟

ذوالقرنین سکندر کے رجب بٹ پر سنگین الزامات، ثبوت بھی سامنے لے آئے

حمزہ علی عباسی کی رشتہ ایپ نے سوشل میڈیا پر بحث چھیڑ دی

