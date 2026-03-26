ایران نے امریکی لڑاکا طیارہ تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا، ویڈیو وائرل

ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایک امریکی ایف ایٹین لڑاکا طیارے کو نشانہ بنایا ہے تاہم امریکی فوج نے اس دعوے کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔
ایرانی پاسدارانِ انقلاب کے مطابق امریکی جنگی طیارے کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا، جبکہ ایرانی سرکاری میڈیا نے اس دعوے کے ثبوت کے طور پر ایک ویڈیو بھی جاری کی ہے۔ اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر بھی بڑے پیمانے پر شیئر کیا جا رہا ہے۔
دوسری جانب امریکی سینٹرل کمانڈ (سینٹکام) نے اس دعوے کو سختی سے رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے کسی بھی امریکی طیارے کو نشانہ بنانے کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔
امریکی حکام کا کہنا ہے کہ اس قسم کے دعوے معلوماتی جنگ (انفارمیشن وار) کا حصہ ہو سکتے ہیں، جس میں غلط یا غیر مصدقہ ویڈیوز اور خبریں پھیلائی جاتی ہیں تاکہ عوامی رائے کو متاثر کیا جا سکے۔
ماہرین کے مطابق موجودہ جنگ صرف میدان جنگ تک محدود نہیں رہی بلکہ اب یہ معلوماتی محاذ پر بھی لڑی جا رہی ہے، جہاں دونوں فریق اپنی کامیابیوں کے دعوے کر رہے ہیں۔
واضح رہے کہ اس ویڈیو کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی ہے، جبکہ خطے میں فوجی کشیدگی، حملوں اور بیانات کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔