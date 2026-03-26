ہیری پوٹر سیریز کا ٹریلر جاری، کب ریلیز ہوگی؟

يہ نئی سيريز ہيری پوٹر کی کہانی کو ايک بار پھر پيش کرے گی

ویب ڈیسک March 26, 2026
facebook whatsup

مشہور زمانہ ہیری پوٹر فلم کی ٹی وی سیریز کی نئی کاسٹ کے ساتھ ٹریلر جاری کردیا گیا جب کہ فلم کی ریلیز سے متعلق بھی اعلان کردیا گیا ہے۔ 

وارنر برادرز ڈسکوری نے مشہور کتابی سیریز ’جے کے رولنگ‘ کی تخلیق پر مبنی نئی ہیری پوٹر سیریز کا پہلا آفیشل ٹیزر جاری کر دیا ہے۔ 

ایچ بی او کی ہیری پوٹر ٹی وی سیریز ریبوٹ کرسمس 2026 پر ریلیز کی جائے گی، جس میں فلم سیریز کے اصل ’گولڈن ٹرایو‘ یعنی ہیری پوٹر، ہرمیون گرینجر، اور رون ویسلی کی جگہ نئے اداکار لیے گئے ہیں۔

اس سیریز کا عنوان ’ہیری پوٹر اینڈ دی فلوسفر اسٹون‘ رکھا گیا ہے، جو امریکا سے باہر پہلی فلم کے نام سے مطابقت رکھتا ہے۔  یہ اعلان ’ایچ بی او میکس یوکے‘ لانچ ایونٹ کے دوران کیا گیا۔  

ٹریلر میں جادوئی دنیا کے اہم کرداروں کی جھلک دکھائی گئی، جن میں ہیری پوٹر کے ساتھ آنٹی پیٹونیا، رون ویزلی، ڈریکو مالفوئے، سیورس اسنیپ، اولیوانڈر، پروفیسر میکگونگل اور روبیئس ہیگرڈ شامل ہیں۔

ٹریلر کا آغاز ہیری کی مشکل زندگی سے ہوتا ہے، جہاں اسے اسکول میں تنگ کیا جاتا ہے، اور پھر اس موڑ پر آتا ہے جب اسے ہوگ وارٹس اسکول آف وچ کرافٹ اینڈ وزرڈری میں داخلے کا خط ملتا ہے، جو اس کی زندگی بدل دیتا ہے۔

کہانی کے مطابق ’ہیری پوٹر بظاہر کوئی خاص بچہ نہیں لیکن اپنی 11ویں سالگرہ پر اسے ایک خط ملتا ہے جو اسے ایک نئی دنیا میں لے جاتا ہے، دوستی، جادو اور مہمات کی دنیا۔ مگر اس نئی زندگی کے ساتھ ایک خطرناک دشمن کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔

اس سیریز میں ہیری پوٹر کا کردار اسکاٹش اداکار ڈومینک میک لاؤگلن ادا کریں گے، جنہوں نے ہیری کی مخصوص یونیفارم اور گردن پر نشان کے ساتھ پہلی نظر میں ہی شائقین کو اپنی طرف متوجہ کرلیا ہے۔

دیگر کاسٹ میں الیسٹیر اسٹاؤٹ (رون)، اریبیلا اسٹینٹن (ہرماینی)، جان لتھگو (ڈمبلڈور)، جینیٹ میک ٹیئر (میکگونگل)، پاپا ایسییدو (اسنیپ) اور نک فراسٹ (ہیگرڈ) شامل ہیں۔

یہ نئی سیریز ہیری پوٹر کی کہانی کو ایک بار پھر پیش کرے گی، تاہم ابتدائی ردعمل میں کچھ ناقدین نے اسے فلمی سیریز کے مقابلے میں کم متاثر کن قرار دیا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو