پی ایس ایل میچز کے تناظر میں لاہور پولیس کا قمار بازوں کیخلاف کریک ڈاؤن

نوجوانوں کا مستقبل داؤ پر لگانے والوں کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی، سی سی پی او لاہور

اسپورٹس ڈیسک March 26, 2026
facebook whatsup

پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) میچز کے تناظر میں لاہور پولیس نے قمار بازوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا۔

ترجمان لاہور پولیس کے مطابق رواں سال قمار بازی میں ملوث 265 ملزمان کو گرفتار کرکے 84 مقدمات درج کیے گئے۔

ترجمان لاہور پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان سے 11 لاکھ 87 ہزار روپے سے زائد داؤ پر لگی رقم بھی برآمد ہوئی۔

سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ نے جوئے کے اڈوں اور آن لائن جوئے کے خلاف کریک ڈاؤن مزید تیز کرنے کا حکم دیا ہے۔

سی سی پی او نے ہدایت کی ہے کہ نوجوانوں کا مستقبل داؤ پر لگانے والوں کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ جوئے کے اڈوں پر انٹیلی جنس بیسڈ ریڈ کیے جائیں۔

آن لائن گیمبلنگ میں ملوث عناصر کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے۔ پولیس افسران جوئے کے اڈوں اور آن لائن گیمبلنگ کی نشاندہی کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے بھرپور استفادہ کریں۔

سی سی پی او کا مزید کہنا تھا کہ محکمہ پراسیکیوشن کی معاونت سے جوئے میں ملوث عناصر کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ہیری پوٹر سیریز کا ٹریلر جاری، کب ریلیز ہوگی؟

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو