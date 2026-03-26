پی ایس ایل میچز کی وجہ سے پولیس کی عیاشیاں شروع ہو گئیں، چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ

چیف جسٹس کا پی ایس ایل میچ کے دوران سڑکیں بند کرنے اور ملزم کو عدالت میں پیش نہ کرنے پر برہمی کا اظہار

ویب ڈیسک March 26, 2026
لاہور ہائیکورٹ کی چیف جسٹس مس عالیہ نیلم نے پی ایس ایل میچ کے دوران سڑکیں بند کرنے اور ملزم کو عدالت میں پیش نہ کرنے پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔

لاہورہائیکورٹ میں فراڈ کے ملزم کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ عالیہ نیلم نے ملزم علی امیر کی درخواست پر سماعت کی۔

چیف جسٹس عالیہ نیلم نے استفسار کیا کہ پولیس نے ملزم  کو کیوں عدالت میں پیش نہ کیا؟ پی ایس ایل میچز کی وجہ سے پولیس کی عیاشیاں شروع ہوگئی ہیں۔

عدالت نے چیف سیکرٹری پنجاب اور ہوم سیکرٹری کو فوری طلب کر لیا۔

وکیل مدعی اعجاز بھٹی نے دلائل میں کہا کہ ملزم علی امیر کے خلاف لیاقت اباد میں مقدمہ درج ہوا، ملزم نے مدعی کی 4 کروڑ کی پراپرٹی ہتھیا لی۔

درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ عدالت نے درخواست ضمانت پر روزانہ کی بنیاد پر کیس ٹرائل کا حکم دیا۔ پی ایس ایل میچوں کے دوران سیکیورٹی بنیاد پر ملزم کو عدالت پیش نہیں کیا جاتا، اس بنا پر ٹرائل تاخیر کا شکار ہو رہا ہے۔

درخواست میں استدعا کی گئی کہ عدالت ملزم کی رہائی کی درخواست ضمانت منظور کرے۔
مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ہیری پوٹر سیریز کا ٹریلر جاری، کب ریلیز ہوگی؟

ہیری پوٹر سیریز کا ٹریلر جاری، کب ریلیز ہوگی؟

Mar 26, 2026 11:42 AM |
ذوالقرنین سکندر کے رجب بٹ پر سنگین الزامات، ثبوت بھی سامنے لے آئے

ذوالقرنین سکندر کے رجب بٹ پر سنگین الزامات، ثبوت بھی سامنے لے آئے

 Mar 26, 2026 12:52 AM |
حمزہ علی عباسی کی رشتہ ایپ نے سوشل میڈیا پر بحث چھیڑ دی

حمزہ علی عباسی کی رشتہ ایپ نے سوشل میڈیا پر بحث چھیڑ دی

 Mar 25, 2026 11:15 PM |

متعلقہ

Express News

کورنگی مہران ٹاؤن میں فیکٹری میں گیس دھماکا، 6 افراد جھلس کر زخمی

Express News

لاہور؛ مینٹل اسپتال میں انوکھی واردات، مریض اسپتال سے ایمبولینس لے کر فرار

Express News

ہزارہ ایکسپریس وے پر ڈرائیور کی غفلت سے حادثہ، 2 افراد جاں بحق

Express News

ایف آئی اے کی کارروائی؛ مالی فراڈ میں ملوث مرکزی ملزم گرفتار

Express News

حکومت پنجاب کا تعلیمی اداروں کی چھٹیوں میں توسیع نہ کرنے کا اعلان

Express News

حج پروازوں کا شیڈول جاری، پہلی پرواز 18 اپریل کو روانہ ہوگی

