’آپ مر جائیں گے تو آپ کی جائیداد بیچ کر پیسے واپس لے سکتے ہیں‘ سابق ڈی جی سے عدالت کا مکالمہ

اپنی آخرت کیوں خراب کر رہے ہیں جب آپ کا حق نہیں بنتا، جسٹس محسن اختر کیانی کے سابق ڈی جی پی ایم ڈی سی کے کیس میں ریمارکس

ویب ڈیسک March 26, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
اسلام آباد:

جسٹس محسن اختر کیانی نے کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے ہیں کہ آپ مر جائیں گے تو آپ کی جائیداد بیچ کر پیسے واپس لے سکتے ہیں۔

پی ایم ڈی سی کے سابق ڈائریکٹر جنرل کے ادارے سے غیر قانونی مالی فائدہ لینے کے کیس کی سماعت اسلام آباد ہائیکورٹ میں  ہوئی، جس میں جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ آپ نے قانون میں موجود نہ ہونے کے باوجود مالی فائدہ حاصل کیا۔

دورانِ سماعت سابق ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ اب تو میں ریٹائرڈ ہوگیا ہوں اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے جواب دیا کہ جب تک آپ زندہ ہیں پیسے دے سکتے ہیں۔ آپ مر جائیں گے تو آپ کی جائیداد بیچ کر لے سکتے ہیں۔

جسٹس محسن اختر کیانی نے مزید کہا کہ میں کسی کا ایک روپیہ لینا حرام سمجھتا ہوں جو واجب نہ ہوں۔ آپ آخرت کیوں خراب کر رہے ہیں جب آپ کا حق نہیں بنتا۔

بعد ازاں عدالت نے فریقین کو سن کر فیصلہ محفوظ کرلیا۔ عدالت نے کہا کہ 14 دن کے بعد کیس کا فیصلہ کریں گے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو