نور زمان نے پی ایس اے اسکواش چیمپئن شپ کے کوارٹر فائنل میں جگہ بنالی

کوارٹر فائنل میں نور زمان کا مقابلہ عالمی نمبر 3 پیرو کے ڈیاگو الیاس سے ہوگا

زبیر نذیر خان March 26, 2026
پاکستان کے ٹاپ کھلاڑی اور عالمی نمبر 31 نور زمان نے انگلینڈ میں جاری پی ایس اے اسکواش چیمپئن شپ میں اپ سیٹ کرکے کوارٹر فائنل میں جگہ بنالی۔

تفصیلات کے مطابق سابق عالمی چیمپئن اور اپنے دور کے عظیم کھلاڑی قمر زمان کے پوتے نور زمان نے انگلینڈ میں جاری ایک لاکھ 30 ہزار ڈالرز کی انعامی رقم کی آپٹاسیا چیمپئن شپ کے دوسرے راؤنڈ میں میکسیکو کے عالمی نمبر 14 لیونل کارڈینس کو کسی دقت کے بغیر 0-3 سے مات دے دی۔

سیڈ 8 نور زمان ںے پہلا گیم 7-11 سے جیتنے کے بعد دوسرے گیم میں 5-11 سے کامیابی حاصل کی اور تیسرا گیم 7-11 سے جیت کر اگلے مرحلے میں داخل ہو گئے۔ یہ میچ محض 32 منٹ جاری رہا۔

کوارٹر فائنل میں نور زمان کا مقابلہ عالمی نمبر 3 پیرو کے ڈیاگو الیاس سے ہوگا۔
متعلقہ

Express News

پی ایس ایل 11: اہم کھلاڑی اسلام آباد یونائیٹڈ کا حصہ بن گئے

Express News

لیورپول کے اسٹار فٹبالر محمد صلاح کا کلب چھوڑنے کا اعلان

Express News

پی ایس ایل 11 کے آغاز سے قبل کپتانوں کی مشترکہ پریس کانفرنس

Express News

پی ایس ایل: اردو زبان میں کمنٹری کیلیے خصوصی چینل کا آغاز

Express News

پانچواں ٹی ٹوئنٹی: جنوبی افریقا نے نیوزی لینڈ کو شکست دے کر سیریز اپنے نام کرلی

Express News

ڈیوڈ وارنر کا کپتان بننا ہم سب کیلیے اچھا موقع ہے، میر حمزہ

