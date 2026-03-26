وزیر مملکت برائے داخلہ کا پارلیمنٹ لاجز کے فنڈز میں خوردبرد ہونے کا اعتراف

ایم این اے ہاسٹل میں غیر قانونی لوگ رہ رہے ہیں، جو زیادہ تر ایک ہی پارٹی سے ہیں، طلال چوہدری

ویب ڈیسک March 26, 2026
اسلام آباد:

وزیر مملکت برائے داخلہ نے قائمہ کمیٹی اجلاس میں پارلیمنٹ لاجز کے فنڈز میں خورد برد ہونے کا اعتراف کرلیا۔

سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا اجلاس سینیٹر فیصل سلیم کی زیرصدارت ہوا، جس میں وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چوہدری بھی موجود تھے۔

اجلاس  کا آغاز ہوتے ہی اسلام آباد میٹرو بس سروس بل 2026  اور اسلام آباد رئیل اسٹیٹ ریگولیشن ترمیمی بل 2026 پر بحث کو موخر کردیا گیا۔

دورانِ اجلاس پارلیمنٹ لاجز میں چوہوں اور دیمک کی شکایات کرتے ہوئے سینیٹرز پھٹ پڑے۔ سینیٹر وقار احمد نے پارلیمنٹ لاجز کی حالت زار کا معاملہ اٹھایا۔ اس موقع پر سینیٹر وقار مہدی نے کہا کہ پارلیمنٹ لاجز میں صفائی کی حالت بہت خراب ہے۔ سی ڈی اے کے بہت زیادہ ملازمین کاغذوں میں موجود ہیں۔ لفٹوں میں کوئی ملازم نہیں ہوتا، چھت کی بری صورتحال ہے۔

سینیٹر پلوشہ خان نے کہا کہ چوہے ہی چوہے ہیں، دیمک اتنی زیادہ ہے جو کپڑوں کو کھاجاتی ہے۔ صفائی اور سیکیورٹی کی صورتحال خراب ہے۔ صحافی بڑا لکھتے ہیں کہ پارلیمنٹیرینز بڑی مہنگی جگہ پر رہتے ہیں۔ ان لوگوں کوکہتی ہوں آکر دیکھیں لاجز کی کیا صورتحال ہے۔

اس موقع پر چیئرمین سی ڈی اے نے جواب دیتے ہوئے بتایا کہ پارلیمنٹ لاجز کی الاٹمنٹ سی ڈی اے نہیں کرتی۔ سی ڈی اے کے فنڈز سے  لاجز کی تزئین و آرائش کا کام نہیں ہوتا۔ انہوں نے پارلیمنٹ لاجز کی سروسز کو آؤٹ سورس کرنے کی تجویز دیتے ہوئے کہا کہ ماڈرن دنیا میں زیادہ تر چیزیں آؤٹ سورس ہورہی ہیں، ان کو بھی کردیں۔

وزیرمملکت برائے داخلہ طلال چوہدری نے کمیٹی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ غیرمعیاری کام ہوئے ہیں۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ پارلیمنٹ لاجز کے فنڈز میں خورد برد بھی ہوئی ہوگی۔ نئے پارلیمنٹ لاجز کا منصوبہ التوا کا شکار تھا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے ذاتی دلچسپی لے کر اس معاملے کو حل کروایا۔

انہوں نے بتایا کہ ایم این اے ہوسٹل میں غیرقانونی لوگ رہ رہے ہیں، جنہوں نے لاکھوں روپے کرایے کی مد میں دینے ہیں۔غیرقانونی طور پر رہنے والے زیادہ تر لوگ ایک ہی پارٹی سے ہیں۔

چیئرمین کمیٹی نے ان غیرقانونی لوگوں کی فہرست پیش کرنے کی ہدایت  کرتے ہوئے کہا کہ میں میڈیا کو فراہم کروں گا۔  سینیٹر عمر فاروق نے کہا کہ اگر ہم ان لوگوں کو نہیں نکال سکتے تو پھر کیا ہم نے ملک چلانا ہے؟۔

اجلاس کے دوران سینیٹر وقار مہدی کی جانب سے این سی سی آئی اے کی کارکردگی پر سوالات بھی اٹھائے گئے۔ انہوں نے بتایا کہ کوئی شخص میرا نام لے کر لوگوں کو کالز کررہا ہے۔ 6ماہ سے درخواست دی ہوئی ہے، این سی سی آئی اے کراچی والے کوئی کام نہیں کررہے۔
رجب بٹ وندیم نانی والا کا نام سفری پابندی کی فہرست سے نکالنے کے کیس میں اہم پیش رفت

رجب بٹ وندیم نانی والا کا نام سفری پابندی کی فہرست سے نکالنے کے کیس میں اہم پیش رفت

Mar 26, 2026 12:52 PM |
ہیری پوٹر سیریز کا ٹریلر جاری، کب ریلیز ہوگی؟

ہیری پوٹر سیریز کا ٹریلر جاری، کب ریلیز ہوگی؟

Mar 26, 2026 11:42 AM |
ذوالقرنین سکندر کے رجب بٹ پر سنگین الزامات، ثبوت بھی سامنے لے آئے

ذوالقرنین سکندر کے رجب بٹ پر سنگین الزامات، ثبوت بھی سامنے لے آئے

 Mar 26, 2026 12:52 AM |

Express News

کورنگی مہران ٹاؤن میں فیکٹری میں گیس دھماکا، 6 افراد جھلس کر زخمی

Express News

لاہور؛ مینٹل اسپتال میں انوکھی واردات، مریض اسپتال سے ایمبولینس لے کر فرار

Express News

ہزارہ ایکسپریس وے پر ڈرائیور کی غفلت سے حادثہ، 2 افراد جاں بحق

Express News

ایف آئی اے کی کارروائی؛ مالی فراڈ میں ملوث مرکزی ملزم گرفتار

Express News

حکومت پنجاب کا تعلیمی اداروں کی چھٹیوں میں توسیع نہ کرنے کا اعلان

Express News

حج پروازوں کا شیڈول جاری، پہلی پرواز 18 اپریل کو روانہ ہوگی

