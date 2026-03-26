وزیراعظم کو ملائیشین ہم منصب کا فون، خطے میں کشیدگی کے خاتمے کیلیے سفارتی کوششوں  کی تعریف

ملائیشین وزیراعظم انور ابراہیم نے پاکستان کی خطے میں امن کے لیے جاری کوششوں کی مکمل حمایت کا اظہار کیا

ویب ڈیسک March 26, 2026
وزیراعظم شہباز شریف سے ملائیشین ہم منصب نے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور خطے میں جاری کشیدگی کے خاتمے کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کی تعریف کی۔

گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے عید الفطر کی مبارکباد کا تبادلہ کیا اور امت کے اتحاد و ترقی کے لیے دعا کی۔  

ملائیشین  وزیراعظم داتو سری انور ابراہیم نے مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے خاتمے کے لیے پاکستان کی قیادت میں ثالثی کی کوششوں کی حمایت کے مضبوط پیغام پر خراج تحسین پیش کیا۔ 

شہباز شریف نے ملائیشیا کے وزیر اعظم کو امریکا اور ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے برادر خلیجی ممالک اور ایرانی رہنماؤں کے ساتھ ان کی بات چیت سمیت تازہ ترین سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ 

 وزیراعظم شہباز شریف کی شاندار قیادت کی تعریف کرتے ہوئے ملائیشیا کے وزیراعظم نے انہیں مختلف عالمی رہنماؤں کے ساتھ اپنی گفتگو سے بھی آگاہ کیا، جس میں انہوں نے مشرق وسطیٰ کی جنگ کے فوری خاتمے کی ضرورت پر زور دیا۔ 

انہوں نے پاکستان کی خطے میں امن کے لیے جاری کوششوں میں ملائیشیا کی مکمل حمایت کی پیشکش بھی کی۔

 وزیراعظم شہباز شریف نے ملائیشیا کے وزیراعظم کا شکریہ ادا کیا اور انہیں یقین دلایا کہ پاکستان خطے کی موجودہ صورتحال میں کشیدگی کو کم کرنے کے لیے مخلصانہ اور حقیقی کوششیں جاری رکھے گا۔  دونوں رہنماؤں نے باہمی رابطے بحال رکھنے پر اتفاق کیا۔
