وزیراعظم کی مشرق وسطیٰ سمیت اہم امور پر صدر مملکت سے مشاورت

اسلام آباد:
وزیراعظم شہباز شریف اہم امور پر مشاورت کے لیے ایوان صدر پہنچ گئے۔
ذرائع کے مطابق صدر مملکت آصف علی زرداری کے ساتھ وزیراعظم کی اہم ملاقات جاری ہے، جس میں نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر داخلہ اور وزیر قانون بھی ان کے ساتھ ہیں۔
وزیراعظم اس اہم ملاقات میں خطے کی بدلتی صورتحال اور ثالثی کے معاملات پر صدر مملکت کو تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ ملاقات میں ملکی سلامتی اور قومی معاشی و سیاسی صورتحال پر بھی مشاورت کی جائے گی۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں رہنما پاکستان کی جانب سے ممکنہ مذاکرات کی میزبانی کے حوالے سے مختلف اہم امور پر تفصیلی مشاورت کریں گے۔