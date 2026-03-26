وزیراعظم کی مشرق وسطیٰ سمیت اہم امور پر صدر مملکت سے مشاورت

ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی و معاشی صورتحال بھی خصوصی طور پر زیر غور آئے گی، ذرائع

ویب ڈیسک March 26, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
اسلام آباد:

وزیراعظم شہباز شریف اہم امور پر مشاورت کے لیے ایوان صدر پہنچ گئے۔

ذرائع کے مطابق صدر مملکت آصف علی زرداری کے ساتھ وزیراعظم کی اہم ملاقات جاری ہے، جس میں نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر داخلہ اور وزیر قانون بھی ان کے ساتھ ہیں۔

وزیراعظم اس اہم ملاقات میں خطے کی بدلتی صورتحال اور ثالثی کے معاملات پر صدر مملکت کو   تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ ملاقات میں ملکی سلامتی اور قومی معاشی و سیاسی صورتحال پر بھی مشاورت کی جائے گی۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں رہنما پاکستان کی جانب سے ممکنہ مذاکرات کی میزبانی کے حوالے سے مختلف اہم امور پر تفصیلی مشاورت کریں گے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

رجب بٹ وندیم نانی والا کا نام سفری پابندی کی فہرست سے نکالنے کے کیس میں اہم پیش رفت

رجب بٹ وندیم نانی والا کا نام سفری پابندی کی فہرست سے نکالنے کے کیس میں اہم پیش رفت

Mar 26, 2026 07:52 AM |
ہیری پوٹر سیریز کا ٹریلر جاری، کب ریلیز ہوگی؟

ہیری پوٹر سیریز کا ٹریلر جاری، کب ریلیز ہوگی؟

Mar 26, 2026 06:42 AM |
ذوالقرنین سکندر کے رجب بٹ پر سنگین الزامات، ثبوت بھی سامنے لے آئے

ذوالقرنین سکندر کے رجب بٹ پر سنگین الزامات، ثبوت بھی سامنے لے آئے

 Mar 25, 2026 07:52 PM |

متعلقہ

Express News

کورنگی مہران ٹاؤن میں فیکٹری میں گیس دھماکا، 6 افراد جھلس کر زخمی

Express News

لاہور؛ مینٹل اسپتال میں انوکھی واردات، مریض اسپتال سے ایمبولینس لے کر فرار

Express News

ہزارہ ایکسپریس وے پر ڈرائیور کی غفلت سے حادثہ، 2 افراد جاں بحق

Express News

ایف آئی اے کی کارروائی؛ مالی فراڈ میں ملوث مرکزی ملزم گرفتار

Express News

حکومت پنجاب کا تعلیمی اداروں کی چھٹیوں میں توسیع نہ کرنے کا اعلان

Express News

حج پروازوں کا شیڈول جاری، پہلی پرواز 18 اپریل کو روانہ ہوگی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو