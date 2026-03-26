کنٹونمنٹس بورڈ راولپنڈی و چکلالہ کی نئی حلقہ بندیاں چیلنج

سابق منتخب ممبران نے 20 وارڈز کی حلقہ بندیوں کو چیلنج کرتے ہوئے شدید اعتراضات اٹھا دیے

ویب ڈیسک March 26, 2026
راولپنڈی:

کنٹونمنٹس بورڈ راولپنڈی اور چکلالہ کی نئی حلقہ بندیاں متنازع بن گئیں، سابق منتخب ممبران نے 20 وارڈز کی حلقہ بندیوں کو چیلنج کرتے ہوئے شدید اعتراضات اٹھا دیے۔

ممبران کے مطابق وارڈز کی تقسیم غیر فطری ہے اور ووٹوں کی تعداد میں واضح عدم توازن پایا جاتا ہے۔

اعتراضات ریجنل ڈائریکٹر الیکشن کمیشن کے پاس جمع کروا دیے گئے، ساتھ ہی مجوزہ حلقہ بندیوں اور ووٹر تناسب کا ڈرافٹ بھی جمع کروا دیا گیا۔

سابق ممبران کا کہنا ہے کہ ایک وارڈ میں 14 ہزار جبکہ دوسرے میں 64 ہزار ووٹرز رجسٹرڈ کرنا ناانصافی ہے۔

ان کا مؤقف ہے کہ غیر منصفانہ تقسیم سے شہریوں کو بنیادی سہولیات کی فراہمی متاثر ہوگی۔

حلقہ بندیوں کے خلاف اعتراضات کی سماعت 30 اور 31 مارچ کو ہوگی۔ ممبران کینٹ بورڈ نے مطالبہ کیا ہے کہ حلقہ بندیاں فطری بنیادوں پر اور ووٹوں کی مساوی تقسیم کے مطابق کی جائیں۔
رجب بٹ وندیم نانی والا کا نام سفری پابندی کی فہرست سے نکالنے کے کیس میں اہم پیش رفت

Mar 26, 2026 07:52 AM
ہیری پوٹر سیریز کا ٹریلر جاری، کب ریلیز ہوگی؟

Mar 26, 2026 06:42 AM
ذوالقرنین سکندر کے رجب بٹ پر سنگین الزامات، ثبوت بھی سامنے لے آئے

 Mar 25, 2026 07:52 PM

متعلقہ

Express News

کورنگی مہران ٹاؤن میں فیکٹری میں گیس دھماکا، 6 افراد جھلس کر زخمی

Express News

لاہور؛ مینٹل اسپتال میں انوکھی واردات، مریض اسپتال سے ایمبولینس لے کر فرار

Express News

ہزارہ ایکسپریس وے پر ڈرائیور کی غفلت سے حادثہ، 2 افراد جاں بحق

Express News

ایف آئی اے کی کارروائی؛ مالی فراڈ میں ملوث مرکزی ملزم گرفتار

Express News

حکومت پنجاب کا تعلیمی اداروں کی چھٹیوں میں توسیع نہ کرنے کا اعلان

Express News

حج پروازوں کا شیڈول جاری، پہلی پرواز 18 اپریل کو روانہ ہوگی

